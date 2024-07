Un Biden desafiante insiste en calentar la campaña con ataques a Trump en una entrevista en la NBC

Trump y Biden, en un momento del debate. Will Lanzoni / CNN via ZUMA Press Wire / Cordon Press

Publicado por Israel Duro Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-16T10:46:39.000Z"}

Una pregunta. Eso es exactamente lo que le duró a Joe Biden el espíritu de unidad al que apeló tras conocer el atentado que casi acaba con la vida del ya oficialmente candidato republicano a la Presidencia, Donald Trump. Tras describir como "cordial" la conversación entre ambos tras el intento de magnicidio, el presidente comenzó a tirar del argumentario contra su rival señalando los sucesos de Charlottesville de 2020, el 6 de Enero, las declaraciones del magnate sobre que sería "un dictador desde el día uno" y su renuencia a asegurar claramente que aceptará los resultados electorales.

"Esto no suena como si estuviera bajando la temperatura"

El propio presentador de la NBC que llevaba la entrevista, Lester Holt, se sorprendía por el tono y las palabras de Biden y le espetó que "esto no suena como si estuviera bajando la temperatura". Holt preguntó al presidente si su retórica como decir que había que poner a Trump "en el punto de mira" no incitaba a los desequilibrados a actos como el del pasado sábado. Tras negar en principio que utilizara esas palabras, reconoció finalmente que "fue un error", pero pasó rápidamente a decir que tuvo que decir lo que dijo por el discurso de Trump, volviendo a enumerar sus acusaciones contra aspirante conservador.

"Hay toda una gama de cosas. Mira, yo no soy el tipo que dijo (se aclara la garganta) Quiero ser un dictador en el primer día. No soy el tipo que se negó a aceptar el resultado de las elecciones. No soy el tipo que dijo que no aceptaría el resultado de las elecciones automáticamente. No puedes amar a tu país sólo cuando ganas. Y así el foco estaba en lo que está diciendo y, quiero decir, la idea".

Por si no fuera suficiente, aprovechó la pregunta del presentador sobre si había hecho examen de conciencia por sus palabras anteriores y empezar a rebajar el tono de sus mensajes para insistir en el peligro de Trump:

"Ahora, mi - mi - mi oponente se ha involucrado en esa retórica. Habla de que habrá un baño de sangre si pierde. Habla de cómo va a perdonar a todos los... en realidad, supongo, suspender las sentencias de todos los que fueron arrestados y condenados a ir a la cárcel por lo que pasó en... en el Capitolio. No estoy por ahí burlándome de - como, re - recordar la foto de Donald Trump cuando el marido de Nancy Pelosi fue golpeado con el martillo, yendo - hablando de - bromeando sobre ello".

"Oh, no, no, no, no. Mira, lo que estoy rechazando - tenemos que parar toda la noción de que hay ciertas cosas que son contrarias a nuestra - nuestra democracia que estamos a favor. La idea de decir que tú... "Yo no gané las elecciones" cuando todos los tribunales del país... todos los tribunales del país, 120 apelaciones dijeron... e incluyendo este Tribunal Supremo conservador dijo que ganamos, la idea de tener... un compromiso de lealtad de toda la gente que está en el MAGA republicano... no todos los republicanos, los republicanos MAGA diciendo que, "No, perdimos las elecciones", inflamando a la gente a decir... yo... tú... quiero decir...".

Tras volver a insistir Holt en qué pensaba hacer para rebajar la tensión, Biden señaló que "continuar hablando de las cosas que importan al público estadounidense". Inmediatamente después volvió a insistir que la violencia política proviene de Trump y MAGA, poniendo como ejemplo los mítines donde los asistentes vociferan "j****e Biden" e incluso los niños exhiben su dedo corazón.

Biden volvió a insistir en que su actuación en el debate fue sólo "un mal día" y confirmó que volverá a debatir con Trump se septiembre tal y como se acordó. Una fecha en la que se mostró seguro de que no le sucedería lo mismo. No obstante, insistió en que los medios no se centrado en lo más importante de lo que sucedió en los estudios de CNN: las "28 mentiras" de Trump durante el cara a cara.