Publicado por Williams Perdomo Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-15T18:18:59.000Z"}

Con la llegada de la Convención Republicana también se espera que Donald Trump anuncie formalmente quién será su compañero de fórmula en la carrera presidencial. Son varios los nombres que suenan desde hace meses para ser el vicepresidente de Trump en un nuevo Gobierno.

El ex secretario de Vivienda Ben Carson, JD Vance, Marco Rubio o Nikki Haley han sido los nombres que más han sonado como posibles vicepresidentes.

Una encuesta realizada por The Democracy Institute y Daily Express US reveló que el 21% de los votantes cree que el vicepresidente que acompañe a Donald Trump debe ser Ben Carson, el 18% respaldó tanto al senador de Ohio JD Vance como a la ex congresista demócrata Tulsi Gabbard.

Entre tanto, con 16% les siguió de cerca el senador Marco Rubio. Mientras que el 8% respaldó al ex candidato presidencial Vivek Ramaswamy y a la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley.

Este lunes inicia la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin. A pesar del intento de asesinato que sufrió el presidente Trump el sábado mientras realizaba su rally en Pensilvania, tanto él, como el Partido, han decidido seguir adelante sin modificar la agenda de la convención que oficializará su candidatura y en donde además revelará el nombre de su vicepresidente.

A partir de este lunes 15 y hasta el jueves 18 de julio, más de 2.400 delegados republicanos se reunirán para designar formalmente a Donald Trump como el candidato del Partido. La Convención es también el momento en el que se aprueba públicamente la plataforma política de la campaña.