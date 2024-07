La Cámara de Representantes concluye que el proceso de Bragg y Merchán a Trump "violó los derechos constitucionales y legales" del expresidente

Publicado por Israel Duro Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-10T13:07:48.000Z"}

El Comité de Instrumentalización del Gobierno Federal de la Cámara de Representantes presentó un informe en el que se acusa al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y al juez Juan Merchán de seguir un procedimiento contra Trump que "vulneró los derechos constitucionales y legales" del ex-presidente. Asimismo, durante la sesión presentaron documentos que indican que los demócratas maniobraron para colocar a un alto cargo del DOJ de Obama en el equipo "Anti-Trump" de Bragg.

"Caza de brujas"

En el documento, titulado bajo un clarificador "Cómo la Fiscalía de Manhattan y un juez del Estado de Nueva York violaron los derechos constitucionales y legales del presidente Donald J. Trump". A lo largo del texto, de 35 páginas, los autores desgranan los errores y abusos cometidos por ambos durante lo que calificaron de "caza de brujas" contra el candidato republicano.

De hecho, el Comité termina el documento señalando que "dado que la acusación del presidente Trump fue concebida en un error legal y constitucional y el juicio exacerbó y agravó esos errores, una revisión honesta de los hechos y la ley probablemente llevará a los tribunales de apelación a anular la condena y desestimar la acusación con perjuicio. Esto contribuirá en gran medida a restablecer la confianza del pueblo estadounidense en nuestro sistema judicial, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer. Mientras tanto, el Comité y el Subcomité Selecto continuarán supervisando el lawfare y sus efectos sobre el Estado de Derecho en Estados Unidos".

Además, el informe muestra la preocupación de los legisladores conservadores por la aplicación de una nueva teoría legal que no permitió al equipo legal del magnate preparar la defensa de manera adecuada: "Como el presidente Trump no tenía conocimiento de los cargos específicos que se le imputaban, en particular el delito subyacente y sus elementos esenciales, no tuvo una oportunidad significativa de defenderse de esos cargos".

Por si fuera poco, Merchán indicó a los miembros del jurado de que "no tenían que ponerse de acuerdo sobre un acto ilícito singular" para condenar a Trump. En su lugar, les ofreció tres alternativas sobre cuál podía ser el delito subyacente sin reclamar un acuerdo unánime en su decisión.