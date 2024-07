La Casa Blanca apunta a que Biden vetará la ley para que sólo puedan votar ciudadanos

Publicado por Israel Duro Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-09T09:59:22.000Z"}

La Administración Biden tiene claro que la inmigración ilegal es un punto clave para las elecciones de noviembre. Tras unos tímidos amagos de aprobar legislación para endurecer la entrada en el país, el presidente y su equipo han cambiado radicalmente de estrategia, levantando suspicacias sobre una amnistía masiva para que los millones de sin papeles que se encuentran el país puedan votar. Unas sospechas que se acentúan tras el anuncio de la Casa Blanca de que vetará la Save Act de los republicanos, que busca garantizar que sólo los ciudadanos puedan elegir a sus representantes, si ésta llega a su mesa.

La Casa Blanca denuncia que el GOP "alarma" a los ciudadanos "con falsedades"

En un comunicado, la Oficina Ejecutiva del Presidente acusó a los republicanos de alarmar a la ciudadanía con "falsedades", destacando que en el país "ya es ilegal que los no ciudadanos voten en las elecciones federales: es un delito federal castigado con penas de prisión y multas".

"Este proyecto de ley no haría nada por salvaguardar nuestras elecciones, sino que dificultaría mucho a todos los estadounidenses con derecho a registrarse para votar y aumentaría el riesgo de que los votantes sean eliminados de las listas de votantes. La evidencia es clara de que las leyes actuales para evitar el voto de los no ciudadanos funcionan según lo previsto". Oficina Ejecutiva del Presidente.

La nota insiste en que Biden "seguirá luchando para proteger el sagrado derecho de los estadounidenses a votar en unas elecciones libres, justas y seguras, incluso pidiendo al Congreso que apruebe la Ley John R. Lewis y la Ley de Libertad de Voto". Además, volvió a tratar de resucitar el malogrado proyecto de ley bipartidista que el Senado tumbó en dos ocasiones, llamando a los conservadores a sacarlo adelante.

"Si los republicanos realmente quieren hacer algo para asegurar nuestra frontera y arreglar nuestro maltrecho sistema de inmigración,

deberían votar el acuerdo fronterizo que el presidente negoció con un grupo bipartidista de senadores, que proporcionaría a los funcionarios de inmigración los recursos que necesitan para hacer su trabajo y sería el conjunto de reformas más duras y justas para asegurar la frontera que hemos visto en una década". Oficina del Presidente

El GOP pide una prueba de ciudadanía para votar

La misiva fue rápidamente contestada por líderes del GOP, como el speaker Mike Johnson, que consideró "alarmante" que "el Presidente en ejercicio de los Estados Unidos, que ha abierto nuestra frontera a más de 9 millones de ilegales, acaba de anunciar que vetará nuestro proyecto de ley para impedir que los no ciudadanos voten".

Otros representantes, como el texano Chip Roy, cargaron contra el escrito presidencial, denunciando que "Por un lado, Biden dice que ya es ilegal que los no ciudadanos voten en las elecciones. Por otro lado, está promoviendo que los no ciudadanos voten en las elecciones. Me pregunto cuáles son sus verdaderos objetivos". Además, en una entrevista televisada, reclamó también que el votante presente una prueba de ciudadanía antes de ejercer su derecho a acudir a las urnas: "Levantémonos ahora mismo como estadounidenses y digamos: 'Sólo los ciudadanos estadounidenses deben votar, y debes presentar una prueba de ciudadanía para registrarte'".