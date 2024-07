El senador Bob Menéndez se niega a declarar y su caso llega a los argumentos finales

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-04T12:44:40.000Z"}

El tribunal de Nueva York puso fin este miércoles a la fase del jurado durante el procedimiento legal al que se enfrenta el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, por soborno federal.

Todo comenzó en el año 2022 cuando las autoridades encontraron hasta $486.000 en efectivo y otros 100.000 dólares en lingotes de oro durante una redada en su domicilio, provocando que la Fiscalía lo acusase de soborno federal.

Una demanda que, aseguró Menéndez tras salir del tribunal este miércoles, no cree que siga adelante, razón por la cual no vio necesario subir al estrado a testificar a su favor, ya que no consideraba que el Gobierno tuviese suficientes argumentos.

"Desde mi punto de vista, el gobierno no ha logrado probar todos los aspectos de este caso" Bob Menéndez, senador de Nueva Jersey

Quien sí testificó, aunque días antes, fue su hermana, Caridad González. Ella defendió al senador demócrata y aseguró, en declaraciones recogidas por CBS, que guardar dinero en su domicilio fue algo que enseñó a ambos su padre en lo que calificó como "una cosa cubana":

"Papá siempre decía que no hay que confiar en los bancos. Si confías en los bancos, nunca sabes lo que puede pasar, así que siempre debes tener dinero en casa" Caridad González, hermana del senador Bob Menéndez

En esta jornada, señala NBC News, la defensa descansó, es decir, los abogados de Menéndez descartaron subir a nadie más al estrado. Se espera que el juicio prosiga a finales de la próxima semana, cuando se presenten los argumentos finales.

Tras este procedimiento legal, esta previsto que tenga lugar el juicio contra la esposa de Menéndez, Nadine, cuyo litigio se pospuso hasta el próximo mes de agosto mientras ella se recupera de una cirugía de cáncer de mama.