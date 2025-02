Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 10 de febrero, 2025

Los líderes de la oposición israelí expresaron el lunes su apoyo al plan del presidente estadounidense Donald Trump para que Irán abandone su programa de armas nucleares, ya sea mediante un acuerdo negociado, o mediante una acción militar.

El líder de la oposición Yair Lapid(Yesh Atid) dijo a JNS durante la reunión de su facción en la Knesset en Jerusalén, "O sanciones de máxima presión o acción militar [...] impedirán que Irán se convierta en un estado nuclear".

Trump reiteró, en una entrevista con The New York Post el sábado, que preferiría resolver la cuestión nuclear iraní por la vía diplomática, sin recurrir a la acción militar.

"Me gustaría que se llegara a un acuerdo con Irán sobre lo no nuclear. Preferiría eso a bombardearlo a muerte", dijo. "Ellos no quieren morir. Nadie quiere morir. Espero que decidan que no van a hacer lo que actualmente piensan hacer. Y creo que serán realmente felices", añadió.

Benny Gantz, jefe del Partido de la Unión Nacional, dijo a JNS: "Si hace falta una bomba infernal, o hace falta un buen acuerdo diplomático -siempre que sea un buen acuerdo- no me importa cuál".

Avigdor Liberman, de Yisrael Beitenu, descartó la eficacia de un acuerdo para bloquear el camino de Irán hacia una bomba nuclear. "Tno hay ninguna posibilidad de que ningún acuerdo impida a los iraníes [obtener armas nucleares]así que la responsabilidad es nuestra. Tenemos que tomar una decisión lo antes posible.

"No ha habido ningún acuerdo con los iraníes que no hayan violado. Vimos un precedente en Corea del Norte. Allí también hubo acuerdos y compromisos y acabó en armas nucleares", dijo Liberman.

Trump firmó el 4 de febrero una orden ejecutiva para reimponer "máxima presión" a las sanciones contra la República Islámica.

El presidente dijo entonces que estaba "indeciso" respecto a la orden."Es muy dura con Irán", dijo Trump. "Con suerte, no vamos a tener que usarla mucho (...) Me disgusta hacerlo", añadió.

El líder supremo iraní Ali Jamenei dijo el viernes que "no se debe negociar con un gobierno así. Si nos amenazan, les amenazaremos. Si cumplen sus amenazas, haremos lo mismo. Si socavan la seguridad de nuestra nación, sin duda responderemos del mismo modo".

