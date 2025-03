Ezra Levant: los amish fueron estafados por la burocracia canadiense durante la pandemia

Publicado por Carlos Dominguez 26 de marzo, 2025

A principios de marzo Jordan Peterson entrevistó en su podcast al periodista canadiense Ezra Levant. El episodio transmitido por The Daily Wire se tituló "La guerra contra la libertad de expresión y aquellos que se atreven a combatirla".

Durante la conversación se abordó una gran variedad de temas como la manera en la que el Gobierno canadiense financia y empuja las narrativas de los fact checkers, la lucha por el periodismo ciudadano, las protestas de los camioneros del Canadá Freedom Convoy en 2022, la tiranía de los mandatos de covid-19 y cómo Justin Trudeau erosionó la moral de los canadienses.

Uno de los temas del que hablaron al final del podcast fue cómo la comunidad amish fue básicamente estafada por la burocracia canadiense durante la pandemia de covid-19.

Durante el episodio Levant contó a Peterson que en la pandemia esta comunidad solía ir y venir entre EEUU y Canadá para visitar otras colonias cuando tenían que asistir a eventos familiares que tenían lugar en Pennsylvania o en Ontario.

Víctimas del autoritarismo burocrático del Gobierno canadiense

El periodista canadiense relató a Peterson cómo los amish, que son agricultores, no tienen electricidad, ni smartphones, que no conducen y son pacifistas, cada vez que cruzaban la frontera, un agente fronterizo les preguntaba : ¿te has descargado la aplicación ArriveCan en tu smartphone?

Esta aplicación de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) presentada en abril de 2020 permitía a viajeros que entraban al país presentar electrónicamente documentos de viaje y declaraciones de aduana. Sin embargo, con el pretexto de la pandemia la aplicación también se utilizó para presentar evaluaciones sanitarias y declaraciones de planes de autoaislamiento obligatorio.

En julio de 2021 los ingenieros de esta herramienta de control fueron todavía más lejos. La aplicación empezó a utilizarse para presentar pruebas de vacunación contra el covid-19.

Levant contó cómo durante la pandemia era obligatorio tener esta aplicación en el teléfono bajo pena de ser multado con $6.000. Así que los amish, que conocen lo que es un smartphone, pero que no los utilizan, cada vez que volvían a Canadá recibían una multa de $6.000 por persona, incluido los niños.

El periodista canadiense explicó que los años pasaron y todos aquellos amish que tenían propiedades se encontraron con la sorpresa de que habían sido embargados.

Los amish se enfrentan a multas exorbitantes y al embargo de sus bienes

Levant relató que las personas de esta comunidad iban "al banco a pedir un préstamo poniendo la granja como garantía y el banquero decía lo siento, no puedo darle el préstamo. Hay un embargo contra su granja. Ah, sí. Y entonces otro amish fallece, quiere legar la granja a su hijo. No puede, hay un embargo sobre ella. Tienes que vender la granja para pagar el gravamen".

Según reportó el Toronto Star, la comunidad amish del suroeste de Ontario hoy se enfrenta a unos $300.000 en multas y embargos de propiedades tras incumplir las medidas covid-19 al cruzar la frontera canadiense.

Las multas fueron impuestas a los miembros de la comunidad religiosa durante los cruces de 2021 y 2022 después de que no presentaran pruebas de los planes de cuarentena y de vacunación a los funcionarios de fronteras utilizando la aplicación ArriveCan, según dijeron ellos y sus abogados al Star.

Las sanciones han tenido graves consecuencias, como dañar el crédito bancario de los miembros de la comunidad amish y el embargo de sus propiedades, lo que constituye una amenaza al modo de vida tradicional de esta comunidad.

Según Levant, una de las razones por las que Trump ganó en Pensilvania es porque la Administración Biden representaba una amenaza existencial para esta comunidad.