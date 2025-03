Publicado por Santiago Ospital Verificado por 7 de marzo, 2025

Los 27 países de la Unión Europea aprobaron un plan para financiar el rearme del bloque de hasta 800.000 millones de euros (unos 860.000 millones de dólares).

"Estamos avanzando con decisión hacia una Europa fuerte y más soberana en Defensa, guiados por una nueva sensación de urgencia", sostuvo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante la cumbre excepcional en Bruselas.

La propuesta avalada el viernes busca que las naciones del bloque aumenten su gasto militar. De allí vendría la mayoría de la inversión, según fuentes europeas. Para ello se dispusieron medidas como la relajación de las reglas de endeudamiento, siempre y cuando el gasto sea en Defensa, y líneas de préstamo de 150.000 millones de euros para que financiar industrias bélicas.

Los detalles de ReArmar Europa se darán a conocer más adelante. Algunos puntos siguen en debate, como si se otorgarán subvenciones además de préstamos, como desea el Gobierno de España. Según sus promotores, la hoja de ruta servirá también para acelerar las ayudas militares a Ucrania.

La armonía alrededor del aumento en Defensa se rompió al tratar el tema de Ucrania. Hungría desentonó al negarse a firmar un documento final en respaldo de Kiev. "Todos queremos paz", intento explicar el disenso António Costa: "La diferencia es que 26 [países] creen que el camino por la paz es reforzando la capacidad de defensa de Ucrania. Hungría se ha aislado de este consenso ella sola. Un país aislado no crea una división".

En declaraciones radiales recogidas por Reuters, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmó que el bloque no podía a la vez aumentar su inversión militar y seguir respaldando los esfuerzos bélicos ucranianos. Ambos juntos, aseguró, "arruinarían Europa". En cambio, dijo, la UE debería esforzarse en favorecer los intentos estadounidenses de alcanzar un cese de las hostilidades.

El presidente Volodimir Zelenski, quien participó de la reunión como invitado, agradeció a los mandatarios europeos y aseguró que "es posible avanzar rápidamente hacia la paz". "La guerra debe terminar cuanto antes, y Ucrania está dispuesta a trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, con nuestros socios de Estados Unidos y Europa por la paz".

Avanza la propuesta nuclear de Macron El presidente Emmanuel Macron aseguró que sus pares habían mostrado interés por su iniciativa para utilizar el arsenal nuclear francés como escudo del continente. Uno de ellos fue el premier polaco, Donald Tusk, quien tildó la idea de "prometedora".

Macron había dicho en la víspera de la reunión que se podría abrir un "debate estratégico" para ampliar el paraguas protector los misiles nucleares de Francia. Añadió luego que se tomaría la primera mitad del año para evaluar "si hay nuevas cooperaciones que puedan ver la luz" alrededor del tema.

Rusia condena la suba del gasto militar

Moscú reaccionó a la cumbre repudiando la "retórica confortativa" de la Unión Europea y asegurando que "desentonaba gravemente con el ánimo de buscar vías de solución pacífica" a la guerra.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que en un diálogo de paz, el arsenal nuclear europeo podía ser un "área de interés". Apenas fue anunciada, el Gobierno ruso había salido a repudiar rápidamente la iniciativa nuclear de Macron, describiéndola como una "amenaza".

Otro requisito que Rusia marcó como condicionante para negociar una tregua es la ausencia de tropas europeas en Ucrania: "No hay lugar para compromisos". A pesar del rotundo no, una alta fuente del Ejecutivo británico reveló que el primer ministro Keir Starmer se encontraba entablando conversaciones con 20 países dispuestos a integrar una "coalición de voluntarios" para ayudar a Ucrania, según reporta la BBC. Washington no se opuso a esta presencia de botas extranjeras.

"Estamos haciendo" lo que querían

"Ustedes nos retaron a dar un paso adelante en Ucrania, en el gasto de defensa, en la seguridad europea", dijo el secretario de Defensa británico, John Healey, a su par estadounidense, Pete Hegseth. "Y yo les digo que lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo".

Trump viene instando a los países europeos a que tomen protagonismo en la defensa de su continente desde su primer mandato. Apenas asumido el segundo, volvió a exigir que den un paso al frente. Este mismo jueves lanzó una advertencia a los miembros de la OTAN: "Si no pagan [más en Defensa], no voy a defenderlos".

Tras remarcar que Estados Unidos y Reino Unido tienen una relación "como ninguna otra", Healey recordó que Londres se había comprometido a aumentar su gasto militar.