Idan Amedi, el actor israelí de 'Fauda' que resultó herido en Gaza, difunde un video inspirador sobre su rehabilitación

Un año y medio después de haber resultado gravemente herido mientras combatía a terroristas en la Franja de Gaza tras la masacre del 7 de Octubre, el famoso actor y cantante israelí Idan Amedi difundió un video con el objetivo de mostrar cómo fueron sus primeros días de rehabilitación en el hospital e inspirar a otras personas.

Amedi, actor de la famosa serie Fauda, sostuvo en su publicación, compartida en la red social Instagram, que el proceso de rehabilitación fue muy duro y le agradeció a la doctora que lo ayudó.

Amedi escribió: "Siento que la etapa física ha quedado atrás". Y agregó: "Es una oportunidad para agradecer a la Dra. Irit Smilansky, quien fue para mí no solo una médica, sino también una amiga, una madre y una confidente".

La supervivencia de Israel no entiende de fama o popularidad.

Todos los israelíes en edad de hacerlo saben que su deber es proteger su hogar.

Idan Amedi, cantante y actor en la más que exitosa Fauda quedó malherido en Gaza donde luchaba con las FDI.



El artista no sólo se refirió al tratamiento físico al que se sometió, sino también a la asistencia psicológica que recibió. "Una lesión de combate no se limita solo a la rehabilitación del cuerpo. Es un largo viaje, lleno de altibajos, en el que la mente juega un papel central". Y concluyó: "Es un viaje que no termina".

Amedi tiene previsto regresar a los escenarios en febrero, informaron medios israelíes.