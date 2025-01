Caos en RD Congo tras la toma de Goma por rebeldes del M23 con el apoyo del ejército ruandés

La ciudad congoleña de Goma está bajo asedio de las fuerzas rebeldes del M23, milicia de la provincia de Kivu que cuenta con el apoyo de Ruanda en su lucha contra el Gobierno del Congo. De acuerdo con los reportes, la ciudad está prácticamente bajo control de los rebeldes después de intensos combates que han durado desde el sábado.

Goma se encuentra en la frontera entre la República Democrática del Congo y Ruanda, en la provincia de Kivu norte, al este del país. La región es sujeto de una fuerte inestabilidad provocada por los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por el Gobierno ruandés. Kivu es una región rica en minerales, tales como el oro y el cobalto.

El Gobierno de la RD Congo ha acusado a Ruanda de desplegar militares de sus fuerzas armadas en su territorio con el objetivo de dar apoyo a los milicianos del M23. La ministra de Exteriores de RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, denunció el domingo en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el ingreso al territorio de su país de más tropas ruandesas en apoyo de los rebeldes del M23, una acción que calificó como una "declaración de guerra".

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene agendada una nueva reunión de emergencia para tratar la situación en el país. Mientras tanto, los mandatarios de RDC, Felix Tshisekedi, y de Ruanda, Paul Kagame, han prometido reunirse próximamente para tratar esta crisis.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ruanda afirma que los combates cerca de su frontera "representante una grave amenaza para la seguridad y la integridad territorial" de su país y requieren "una postura defensiva".

Las fuerzas de los rebeldes del M23 aumentaron su actividad hostil desde hace varias semanas pero tan solo lanzaron el asalto sobre la ciudad de Goma este fin de semana. Fuentes locales reportaron desde el sábado fuertes salvas de artillería contra la ciudad antes del asalto de los milicianos.

En dichos bombardeos y combates perdieron la vida 13 cascos azules de la misión de paz de Naciones Unidas MONUSCO. A los insurgentes del M23 les acompañarían al menos unos 3.500 uniformados de la fuerzas armadas ruandesas.

En todo este caos, se reportó una "fuga masiva" de una prisión que albergaba a 3.000 detenidos, que fue "incendiada" y hay varios "muertos", informó a la AFP una fuente de seguridad que no entregó un balance de víctimas.

M23, guerrilla de rebeldes tutsi

El M23 se formó hace poco más de una década como consecuencia de una paz mal ejecutada y con cabos sueltos entre el Gobierno del Congo y grupos rebeldes de etnia tutsi en el este del país. Dichos rebeldes acusaron al Gobierno de Kinsasa de no cumplir con lo pactado en 2009 y de no integrar a los rebeldes en las fuerzas armadas, entre otras condiciones.

​

​Desde 2012, el grupo operó en las regiones orientales del Congo, alegando defender los intereses de la etnia tutsi en el país. Los tutsis, etnia a la que pertenece el actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, son junto a los hutus unos de los principales grupos étnicos de la región que se encuentran en el centro de conflictos de intereses desde la etapa postcolonial.

​

​Si la guerrilla fue vencida y expulsada del Congo en 2013 gracias a los esfuerzos del Gobierno de Kinsasa y de la MONUSCO, el movimiento no fue erradicado completamente y durante años obtuvo apoyo logístico del Gobierno ruandés.

​

​Esto le permitió volver a desestabilizar la región oriental del Congo y resurgir en 2021 ante la debilidad e incapacidad del Gobierno de Kinsasa para controlar la región.



Ruanda mantiene su apoyo a los rebeldes como una forma de proteger sus intereses regionales y económicos, desestabilizando una región rica en recursos como lo es Kivu Norte. Desde hace años, Ruanda exporta como suyos miles de toneladas de oro y coltán que extrae de territorio congoleños bajo control del M23.