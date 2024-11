Biden hace una visita histórica a la Amazonía y le envía un mensaje desafiante a Trump

Publicado por Virginia Martínez Verificado por 17 de noviembre, 2024

Desde la Amazonía brasileña, el presidente Joe Biden llamó este domingo a proteger la mayor selva tropical del mundo y puso en duda que su sucesor, el presidente electo Donald Trump, pueda revertir la "revolución de energía limpia" en Estados Unidos.

Durante su visita a la ciudad de Manaos, la primera a la Amazonía de un mandatario estadounidense en ejercicio, Biden desafió a Trump, quien ha prometido dar marcha atrás a las políticas radicales verdes de la Administración demócrata.

"La selva amazónica se construyó a lo largo de 50 millones de años... 50 millones de años. La historia nos observa literalmente ahora. Así que preservemos este lugar sagrado para nuestro tiempo y para siempre, en beneficio de toda la humanidad", dijo Biden en una declaración a la prensa.

Dardo a Trump

La histórica visita se produce mientras el mundo se prepara para el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero. El republicano, que prometió durante la campaña electoral "perforar, perforar, perforar", está listo para aumentar la extracción de combustibles fósiles para impulsar nuevamente la independencia energética de su país.

A raíz de ello, los expertos advierten que su segunda Presidencia frenaría la transición a la energía verde que Biden ha impulsado, especialmente ante la eventual y probable salida de Estados Unidos de acuerdos climáticos globales como el Tratado de París.

Pero el mandatario saliente, de 81 años, consideró este domingo que "nadie" puede revertir la "revolución de energía limpia" en su país, ni siquiera Trump.

"No cuando tanta gente, independientemente del partido o la política, disfruta de sus beneficios. No cuando países de todo el mundo están aprovechando la revolución de la energía limpia para salir adelante", afirmó. "Amigos, no tenemos que elegir entre medioambiente y economía. Podemos hacer ambas cosas. Lo hemos demostrado en casa".

Próxima parada: el G20

Entre otras medidas, Biden anunció que su país duplicará, hasta 100 millones de dólares, su contribución al Fondo Amazonía, que gestiona recursos de naciones y organizaciones internacionales para preservar esta selva considera clave para frenar el calentamiento debido a su capacidad para absorber CO2.

"Tal vez (Trump) pueda venir aquí y ver el bosque y los daños causados por la sequía y otras cosas y cambie de opinión sobre el cambio climático", dijo un alto funcionario de la administración sobre presidente electo.

Tras su viaje al bosque tropical, enmarcado en una gira por Sudamérica, probablemente el último gran periplo exterior de su mandato, el presidente estadounidense partirá hacia Rio de Janeiro.

En la 'Cidade maravilhosa' (sureste) participará el lunes y el martes del G20, donde el regreso de Trump al poder y la conferencia de Bakú marcarán la agenda.

El estadounidense también tiene previsto almorzar con su homólogo brasileño, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que se comprometió a poner fin a la deforestación ilegal de la Amazonía para 2030.