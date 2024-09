Detenido un israelí acusado de preparar con Irán un atentado contra Netanyahu

Publicado por Israel Duro Verificado por 19 de septiembre, 2024

La Policía y el Shin Bet (los Servicios de Inteligencia Interior) de Israel anunciaron la detención de un ciudadano israelí al que se acusa de conspirar con Irán para atentar contra altos cargos del país, incluido el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

En un comunicado conjunto, ambas agencias informaron de que "un ciudadano israelí fue reclutado por la inteligencia iraní para promover asesinatos de figuras israelíes. Fue introducido ilegalmente dos veces a Irán y recibió un pago por llevar a cabo misiones". Según la información que ha trascendido, entre las personas contra las que se pretendía atentar se encontraban Netanyahu, el Ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, así como otros altos cargos.

Aunque en un primer momento no se facilitó la identidad del detenido, los medios israelíes publicaron posteriormente que se trata de Moti Meman, de 73 años y residente de Ashkelon. Las autoridades le definieron como, "un hombre de negocios que vivió en Turquía durante un largo periodo", y que mantenía contactos con individuos turcos e iraníes.

Reuniones clandestinas en Irán

La policía y el Shin Bet apuntaron que Meman "fue introducido clandestinamente en Irán en dos ocasiones y recibió pagos para llevar a cabo misiones en nombre de Teherán". La agencia de Inteligencia señaló que, en abril de este año, Maman accedió, por mediación de dos ciudadanos turcos -denominadas por el Shin Bet Andrey Farouk Aslan y Junayd Aslan-, a acudir al domicilio de un hombre de negocios residente en Irán identificado como Eddy, para hablar de actividades empresariales.

En dicho encuentro, Eddy pidió a Meman que llevara a cabo diversas misiones en Israel para el régimen iraní, entre ellas dejar dinero o armas en lugares concretos, fotografiar zonas públicas abarrotadas de personas y amenazar a otros civiles israelíes que colaboraban con el Régimen de los Ayatolás pero no estaban llevando a cabo sus cometidos, según el Shin Bet.

"Menos mal que me han detenido"

El sospechoso volvería una segunda vez a casa de Eddy, tras ser introducido en el país a escondidas en un camión. En esta ocasión, varios oficiales de los servicios de inteligencia iraníes participaron en la reunión y le solicitaron que "adelantara atentados" contra Netanyahu, Gallant o el jefe del Shin Bet. Además, le propusieron que contactara con ciudadanos rusos y estadounidenses para encargarles el asesinato de iraníes disidentes en los países donde se refugian, así como reclutar a un miembro del Mossad para que trabajara como agente doble. Tras rechazar la petición de adelantar un millón de dólares por sus servicios a Memán, los iraníes le entregaron 5.000 dólares y le dijeron que volverían a ponerse en contacto con él.

Aunque la detención se produjo el mes pasado, las agencias han publicado información tras presentarse el jueves los cargos contra el sospechoso, según informa el Times of Israel. A su regreso a Israel, se procedió a su detención. Según varios medios, Meman dijo a los agentes: "Menos mal que me habéis detenido, no sé dónde podría haber ido a parar".