España: una multitud de venezolanos se manifiestan en Madrid para exigir el reconocimiento de González Urrutia como presidente

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 10 de septiembre, 2024

Una multitud de venezolanos se manifestó enfrente del Congreso de los Diputados (Madrid, España) para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que reconozca al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela antes de que los legisladores lo sometan a votación. Además, protestaron pacíficamente contra la represión cometida por la dictadura de Nicolás Maduro contra los ciudadanos.

En la manifestación, que comenzó a media tarde (hora española), los venezolanos allí reunidos proclamaron varios cánticos a favor de González Urrutia -forzado a exiliarse en España- y en contra de Maduro. También portaron pancartas con distintos lemas como, por ejemplo, "por la libertad de Venezuela" o "Edmundo presidente".

Allí acudieron dos notables opositores venezolanos. El primero de ellos fue Antonio Ledezma, exalcalde de Venezuela residente en España, quien aseguró tener "la firme esperanza de que mañana el Congreso de los Diputados reconocerá a Edmundo González como presidente electo de Venezuela".

También estuvo Carolina González, hija de González Urrutia, quien trasmitió unas palabras dictadas por su padre a los ciudadanos allí presentes: "Venezolanos, en esta hermosa manifestación, quiero ratificar el compromiso que asumí el 28 de julio con ustedes. Mi agradecimiento va a todos aquellos que votaron por mí y también a todos aquellos que no pudieron hacerlo por las artimañas de un Consejo Nacional Electoral que así lo impidió. Hago un llamado a la comunidad internacional a contribuir a ratificar la voluntad del pueblo por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. María Corina y yo les aseguramos que esta lucha que iniciamos continuará hasta alcanzar los objetivos que nos pusimos. Agradezco al Gobierno de España por brindarme apoyo y cobijo y a mi familia en estos días. Compatriotas, no desmayen, que no los defraudaremos".

El Congreso español votará la legitimidad de González Urrutia como presidente

Este martes, los legisladores españoles han estado debatiendo sobre una iniciativa presentada por el Partido Popular (PP) -líder de la oposición- para reconocer a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. La votación está prevista para este miércoles.

El PP ya conoce que tendrá el apoyo de Vox (conservadores) y de otras formaciones minoritarias. No lo tendrá del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que actualmente gobierna España.

El partido del presidente español, Pedro Sánchez, afirma que la iniciativa de su rival político "no hay por dónde agarrarla", además de pedir que se reconozca la labor realizada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela.