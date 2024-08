La Armada francesa rescata a la tripulación de un carguero atacado por los hutíes en el Mar Rojo

Publicado por Juan Peña Verificado por 22 de agosto, 2024

Un buque de guerra francés evacuó a los 29 tripulantes de un barco petrolero en el Mar Rojo después de sufrir repetidos ataques de los hutíes, de acuerdo con AP. La fragata francesa además destruyó un dron hutí en la zona.

El petrolero atacado fue el Sounion, que navegaba en las aguas del mar Rojo con bandera griega. La tripulación está compuesta por ciudadanos rusos y filipinos. El ataque contra esta embarcación es el de mayor gravedad de las últimas semanas en la aguas amenazadas por el grupo islamista yemení.

El Sounion fue blanco el miércoles de múltiples proyectiles frente a la ciudad portuaria yemení de Hodeidah. Desde allí, los hutíes lanzan ataques contra los buques que cruzan las aguas del Mar Rojo, con gran frecuencia desde el inicio de la guerra en Gaza. Los hutíes son una milicia que tomó el control del Yemen, conchabada con Irán, de parte de quien recibe apoyo y formación.

La fragata francesa que rescató a los marineros del Souvion forma parte de la misión de la Unión Europea Aspides. Entraron en acción cuando los motores de propulsión del buque Souvion quedaron sin posibilidad de funcionar después de soportar varios ataques hutíes.

El Sounion está ahora anclado en el Mar Rojo y ya no navega a la deriva, según informa la Operación Aspides de la Unión Europea. Sin embargo, no estaba claro si el buque está ardiendo o no.

Los hutíes no reivindicaron inmediatamente la autoría de los ataques, algo que podrían hacer en los próximos días. Sí que dieron parte de los últimos ataques aéreos estadounidenses en Hodeida que, según el Mando Central del ejército estadounidense, destruyeron un misil tierra-aire y un sistema de radar hutí.