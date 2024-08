El alcalde de Londres dice temer por su seguridad y la de su familia si gana Trump

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 22 de agosto, 2024

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, habló sin tapujos sobre las elecciones estadounidenses, alejándose de la política de no intervención del afín Gobierno británico.

"Me preocupa lo que una segunda presidencia de Trump significaría para mí y mi familia", dijo en un momento de su reciente conversación con el periódico progresista local The New Statesman.

El autor de la entrevista señala que Khan, de ascendencia paquistaní, es "la persona mejor protegida del Reino Unido después del rey y el primer ministro". Sin embargo, el político laborista aseguró que durante la Presidencia de Trump, "como demuestran los registros públicos", hubo un aumento de los "crímenes de odio" en su contra. No especificó a qué registros se refería ni relató ningún episodio.

Khan no sólo expresó rechazo por el candidato republicano, sino que también dijo estar "impresionado" por el aspirante demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz. Elogió a Kamala Harris por haberlo elegido y criticó a JD Vance, llamando de paso "el otro tipo" a Trump.

"Quiero que ganen los demócratas", insistió antes de añadir que no era secreto que miembros del Partido Laborista participaban de voluntarios en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. "Muchos de mis colaboradores ayudaron a los tres Obama, Clinton y Biden".