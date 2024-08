Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos tomar "cualquier billete disponible" para abandonar el Líbano

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 3 de agosto, 2024

Si hace tres días la Embajada de Estados Unidos en Beirut urgía a los estadounidenses a no viajar al Líbano y a abandonarlo si se encontraban en algunas zonas de alto riesgo, este sábado añadió, para quienes fuesen a abandonar el país, que "reserven cualquier billete disponible, aunque ese vuelo no salga inmediatamente o no siga la ruta de su primera elección".

Desde la Embajada explicaron que varias compañías aéreas suspendieron o cancelaron vuelos, mientras que muchos otros se encuentran agotados. Señalaron sin embargo que, aunque limitado, el transporte comercial sigue siendo posible.

A quienes decidan permanecer en el país les recomendaron que preparen planes de contingencia y "estén preparados para refugiarse durante un largo periodo de tiempo".

Las advertencias se producen en un contexto de escalada de tensiones entre Israel y el movimiento islamista Hezbolá, en Líbano, con expectativas incluso de que podría comenzar una guerra total.

"Ahora es el momento de irse"

Desde México hasta Rusia, las delegaciones y los ministerios de relaciones exteriores de todo el mundo están pidiendo a sus nacionales en el Líbano que tomen precauciones, como tener los documentos preparados por si deben abandonar el país o que eviten viajar hacia aquel si se encuentran fuera.

El Reino Unido instó el sábado a sus ciudadanos a marcharse de inmediato, de acuerdo con AFP. Como había hecho durante la semana, el ministro británico de Relaciones Exteriores, David Lammy, pidió a los ciudadanos británicos que se fueran "ya" del país.

Suecia, por su parte, anunció el cierre de su embajada en la capital libanesa tras aconsejar a sus ciudadanos que abandonen el país. "Ahora es el momento de irse", indicó, por su parte, el Gobierno canadiense a sus ciudadanos y vaticinó que era probable que se cancelasen o interrumpiesen, sin previo aviso, aún más vuelos.