Tras la amenaza del presidente turco de invadir Israel, escala la tensión entre ambos países

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 29 de julio, 2024

El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan ha sido hostil hacia Israel durante muchos años. Sin embargo, nunca antes había amenazado con invadir el Estado judío o con armar a orgazanizaciones terroristas, tal como lo hizo este domingo. "Así como entramos en Karabaj y Libia, haremos lo mismo con Israel", expresó el mandatario turco durante una reunión del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco), la fuerza política de Erdogan, en el norte de Turquía.

El presidente, cuyo país es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), se refirió al conflicto armado de Nagorno Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia, en el que apoyó a las fuerzas azeríes aunque no intervino directamente, y a la guerra civil libia, en la que sí tuvo una participación directa en 2020, cuando envió tropas para apoyar al Gobierno de Acuerdo Nacional, reconocido por la ONU.

"Haremos lo mismo con ellos, no hay razón para que no podamos hacerlo", manifestó Erdogan. Y agregó: "Sólo necesitamos ser fuertes para poder tomar estas medidas. Debemos ser muy fuertes para que Israel no pueda hacer esto a Palestina".

Israel Katz, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, respondió con contundencia al presidente turco. "Erdogan sigue el camino de Saddam Hussein y amenaza con atacar a Israel”. Y le sugirió que “recuerde lo que pasó allí y cómo terminó", expresó.

Yair Lapid, líder de la oposición israelí, también apuntó contra Erdogan. "Vuelve a estallar y comportarse de forma descontrolada, representando un peligro para el Medio Oriente. El mundo, y especialmente los miembros de la OTAN, deben condenar enérgicamente sus indignantes amenazas contra Israel y obligarlo a detener su apoyo a Hamás”.

¿Puede Turquía ir a una guerra directa contra Israel?



En 2018, el partido de Erdogan anunció que tenía intenciones de crear el "Ejército del Islam" para luchar contra Israel. Sin embargo, parece poco probable que Turquía pueda vencer al Estado judío en una guerra directa. No obstante, un analista israelí considera que las amenazas de Ankara deben tomarse en serio.

En un artículo publicado para el portal de noticias israelí Mako, el periodista israelí Shai Levy indicó que Turquía tiene un ejército grande en términos de personal y equipo, pero sufre una grave crisis desde el fallido intento de golpe contra Erdogan en 2016, por lo que el mandatario turco realizó una purga masiva, arrestando o despidiendo a miles de oficiales y soldados profesionales y experimentados.

El periodista israelí subrayó que Turquía cuenta con un ejército regular enorme, el más grande de la OTAN después del de Estados Unidos, que además suele llevar a cabo todo tipo de entrenamientos con otras fuerzas de esa organización internacional que son aliadas de Israel, lo cual lo convierte, según Levy, en una amenaza seria.

A pesar de los entrenamientos con los ejércitos occidentales, añadió el periodista, el ejército turco, en contraste con Israel, no tiene experiencia en una guerra a gran escala. La última vez que participó en un conflicto armado de este tipo fue en Chipre, en la década de 1970.

Levy remarcó además que incluso en la guerra que Turquía está llevando a cabo contra los kurdos, principalmente en Irak, el ejército turco no ha logrado grandes victorias, ha sufrido grandes pérdidas e incluso ha cometido graves crímenes de guerra.

El reportero israelí sostuvo que si bien los turcos tienen un mayor número de tanques, vehículos blindados y de artillería, la mayoría de estos son antiguos. Además, añadió Levy, Israel cuenta con una ventaja tecnológica y humana significativa. No obstante, señaló que la diferencia relacionada con la tecnología entre un ejército y otro se reduce en el ámbito marítimo, donde Ankara tiene una mayor cantidad de submarinos y barcos lanzamisiles, además de diversos equipos con los que no cuenta el Estado judío.

Otro inconveniente que tendrían los turcos para invadir Israel es el hecho de que no tienen una frontera con el Estado judío, sostuvo el reportero israelí en su análisis.

Las recientes hostilidades de la Turquía de Erdogan hacia Israel



Antes de que estallara la guerra de Israel contra Hamás y otros grupos terroristas, el presidente turco estaba trabajando para reconstruir las relaciones con el Estado judío, tanto con el Gobierno anterior como con el actual. De hecho, semanas antes de la masacre del 7 de Octubre, Erdogan se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Nueva York.

Sin embargo, desde que comenzó la guerra, Erdogan ha reanudado su habitual retórica violenta contra Israel. El presidente turco incluso manifestó que Hamás no es una organización terrorista, recibió a algunos de sus altos mandos y los elogió.

En mayo, Erdogan también anunció la suspensión del comercio con el Estado judío, aunque posteriormente Ankara flexibilizó parcialmente la decisión.

En junio, Turquía incrementó el clima de hostilidad al tomar una decisión sin precedentes al violar el acuerdo de aviación bilateral que tiene con Israel. En aquella oportunidad, el aeropuerto de Antalya se negó a reabastecer de combustible a un avión israelí que había aterrizado allí debido a una emergencia médica.

Las amenazas más concretas de Erdogan

Según Levy, las amenazas más concretas de Erdogan están relacionadas con su posibilidad de armar a las organizaciones terroristas palestinas, principalmente con drones, los cuales tienen el potencial de penetrar el sistema de defensa aérea de Israel, pero no cambiarían significativamente el panorama de la guerra actual.

Según un análisis realizado por Israel, el funcionamiento de los drones turcos en los conflictos armados entre Azerbaiyán y Armenia y entre Rusia y Ucrania y en la guerra civil libia, ha sido deficiente, con un alto número de fallos.

Levy concluyó que Israel no puede pasar por alto una amenaza de este tipo y debe llevar a cabo una campaña mediática y diplomática agresiva contra Turquía.

Las amenazas de Turquía no se detienen



En respuesta a las críticas realizadas por funcionarios israelíes tras la amenaza de Erdogan de invadir Israel, Fahrettin Altun, director de comunicaciones del Gobierno turco, afirmó este lunes en la red social X que Jerusalén intenta “esconder sus crímenes de guerra” con sus declaraciones sobre Erdogan.

Fahrettin Altun advirtió además que aquellos que amenacen al mandatario turco “lo hacen bajo su propio riesgo”.