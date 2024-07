‘Lula’ Da Silva profundiza su agenda antiisraelí

Publicado por Verificado por 19 de julio, 2024

Recientemente, Brasil ha puesto en vigor un acuerdo de libre comercio con la Autoridad Palestina con el fin de manifestar su apoyo a los palestinos en medio de una guerra que comenzó con la masacre del 7 de Octubre perpetrada por Hamás y otros grupos terroristas en el sur de Israel. Se trata de un pacto que ha estado esperando ser ratificado durante más de una década.

De esta manera, Brasil se convirtió en el primer país del Mercado Común del Sur (Mercosur) en firmar un acuerdo de este tipo con la Autoridad Palestina.

El presidente socialista de Brasil Luis Inácio Lula Da Silva anunció el acuerdo durante la 64° Cumbre del Mercosur, celebrada en Paraguay, con críticas a Israel pero sin mencionar la masacre terrorista de Hamás, que desató la guerra en la región.

“Estamos orgullosos de ser el primer país del bloque en ratificar el acuerdo de libre comercio con Palestina. Sin embargo, no puedo dejar de lamentar que esto ocurra en un contexto en el que el pueblo palestino está sufriendo como resultado de una guerra completamente disparatada”, expresó Da Silva.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño manifestó que el acuerdo constituye “una contribución concreta a un Estado palestino económicamente viable, que pueda vivir pacífica y armoniosamente con sus vecinos”.

Cabe señalar que Brasil reconoció un Estado palestino en 2010 y permitió la construcción de una embajada palestina en Brasilia ese mismo año.

Ibrahim Al Zeben, embajador palestino en Brasilia, calificó la reciente decisión del Gobierno de Brasil como "valiente, solidaria y oportuna".

En declaraciones para la agencia Reuters, el funcionario aseveró que es "la forma efectiva de apoyar la paz en Palestina".

Da Silva, un presidente hostil hacia Israel



En febrero del corriente año se produjo un conflicto diplomático entre Brasil e Israel, cuando Jerusalén declaró a Da Silva persona non grata a raíz de unas repudiables declaraciones del presidente brasileño, quien acusó al Estado judío de cometer un “genocidio” en Gaza y comparó el accionar de las fuerzas israelíes contra los palestinos con el de Adolf Hitler contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio", dijo Da Silva en la Cumbre de la Unión Africana en Etiopía. "No es una guerra de soldados contra soldados. Es una guerra entre un ejército especialmente armado contra mujeres y niños. Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido casi en ningún otro momento de la historia. De hecho, sólo ocurrió una vez cuando Hitler decidió matar a los judíos", agregó el mandatario.

Las declaraciones de Da Silva fueron inmediatamente repudiadas por el Gobierno israelí. "Es un grave ataque antisemita", expresó entonces Israel Katz, ministro de Relaciones Exteriores del Estado judío .

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu también condenó las declaraciones de Da Silva. "Las palabras del presidente de Brasil son vergonzosas y graves. Se trata de una trivialización del Holocausto y un intento de dañar al pueblo judío y al derecho de Israel a defenderse. La comparación entre Israel con el Holocausto nazi y Hitler cruza una línea roja”. Y añadió: “Israel lucha por su defensa y asegura su futuro hasta la victoria absoluta y lo hace respetando el derecho internacional”.

El polémico historial antiisraelí de Da Silva

En 2009, durante el primer mandato de Da Silva al frente del Gobierno, el presidente de Brasil recibió a su homólogo iraní en aquella época Mahmud Ahmadinejad, un negacionista del Holocausto que había llamado a “borrar del mapa” a Israel.

En 2010, Da Silva realizó una visita oficial a Israel y los territorios bajo control palestino. En aquella oportunidad, el mandatario apuntó contra los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental, asegurando que estaban perjudicando el proceso de paz y llamó a establecer un Estado palestino.

Da Silva también se reunió con el presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abás y el entonces primer ministro Salam Fayyad, y manifestó: “Sueño con una Palestina independiente y libre que viva en paz en Medio Oriente”.

Además, durante su visita, mostró su sesgo a favor de los palestinos, ya que se negó a visitar la tumba del padre del sionismo Theodor Herzl, quien en ese año se cumplía 150 años desde su nacimiento. No obstante, decidió depositar flores en la tumba del terrorista Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y presidente de la Autoridad Palestina, en Ramala, Ribera Occidental.

Ese mismo año, tras su visita a la región, el Gobierno de Da Silva reconoció al Estado palestino.

La ignorancia de Da Silva sobre el conflicto entre Israel y el terrorismo palestino



En mayo del corriente año, el presidente Da Silva cometió un insólito error que demuestra la ignorancia del mandatario sobre el conflicto entre Israel y los terroristas palestinos en Gaza. En una conferencia gubernamental sobre los derechos de los infantes, ‘Lula’ afirmó que “12,300,000 niños murieron en la Franja de Gaza e Israel” a causa de “una guerra insana”.

Sin embargo, según datos de 2023, la población total entre Israel y la Franja de Gaza es de alrededor de 11,000,000 de habitantes.

Además, la cifra señalada por Da Silva es aproximadamente 375 veces superior incluso a la brindada por el Ministerio de Salud de Hamás, la cual ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por haber sido manipulada por el grupo islamista y no distingue entre terroristas y civiles.