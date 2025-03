Publicado por Alejandro Baños Verificado por 3 de marzo, 2025

Acostumbrada a protagonizar historias galácticas, fantásticas y de cómic (véase las sagas de Avengers y de Avatar o las últimas películas de Star Trek), quiso romper con lo cotidiano y lograr el éxito con otro registro. Y lo consiguió. Porque Zoe Saldaña, con un rol diferente al que se había habituado, ha conseguido posicionarse en lo más alto del séptimo arte. en la 97ª edición de los Premios Oscar.

Saldaña (Nueva Jersey, 1978) triunfó en la gala de los galardones más prestigiosos de la industria del cine al llevarse la estatuilla de Mejor Actriz de Reparto, imponiéndose a las actrices Ariana Grande, Isabella Rossellini, Monica Barbaro y Felicity Jones. Un premio que obtuvo gracias tras personificar a la abogada Rita Mora Castro en Emilia Pérez (2024).

Cuando le tocó hablar sobre el escenario del Dolby Theatre de Hollywood (Los Angeles, California), además de agradecer a Hollywood por este reconocimiento, Saldaña trasladó al público a sus raíces, acordándose de la huella hispana que ha heredado de sus padres, ambos dominicanos.

"¡Mami! ¡Mi mamá está aquí!", gritó una emocionada Saldaña. "Mi abuela vino a este país en 1961. Soy una hija orgullosa de padres inmigrantes, con sueños y dignidad y manos trabajadoras".

Para engrandecer a los hispanos y destacar su, cada vez mayor, importancia en el país, Saldaña presumió de ser "la primera estadounidense de origen dominicano en aceptar en un Premio de la Academia" y subrayó que "no será la última" en lograrlo.

La actriz concluyó su intervención en los Premios Oscar con un "muchas gracias" en español, que levantó a los presentes de sus asientos

Sudamérica, galardonado en los Oscar

El talento sudamericano fue distinguido en una de las principales categorías de los Premios Oscar. La producción brasileña I'm Still Here (2024) obtuvo el galardón a Mejor Película Internacional, superando a la The Girl with the Needle (Dinamarca), a Flow (Letonia, Francia y Bélgica), a Emilia Pérez (Francia) y a The Seed of the Sacred Fig (Francia y Alemania).