Conclave, Emilia Pérez, Shōgun...: los ganadores de los SAG Awards 2025

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 24 de febrero, 2025

Este domingo se realizaron los premios Screen Actors Guild Awards (SGA) 2025 en el Shrine Auditorium and Exposition Hall de Los Ángeles. Ya solo queda la entrega de los premios Oscar que se realizará el próximo domingo.

Los SGA de este domingo fueron presentados por la estrella de Nobody Wants This y nominada Kristen Bell y transmitido en Netflix.

En las categorías de televisión, fue una gran noche para Shōgun, que llegó a la noche con cinco nominaciones. Aquí la lista de las premiaciones más destacadas:

Películas

Mejor actor en un papel principal: Timothée Chalamet, A Complete Unknown.

Mejor actriz en un papel principal: Demi Moore, The Substance.

Mejor actor en un papel secundario: Kieran Culkin, A Real Pain.

Mejor actriz en un papel secundario: Zoe Saldana, Emilia Pérez.

Mejor elenco en una película: Conclave.

Series

Mejor actor masculino en televisión o miniserie: Colin Farrell, The Penguin.

Mejor actriz en un televisión o miniserie: Baby Reindeer.

Mejor actuación de un actor en una serie dramática: Hiroyuki Sanada, Shōgun.

Mejor actuación de una actriz en una serie dramática: Anna Sawai, Shōgun.

Mejor actuación de un actor en una serie de comedia: Martin Short, Only Murders In The Building.

Mejor actuación de una actriz en una serie de comedia: Jean Smart, Hacks.

Mejor reparto en una serie dramática: Shōgun.

Mejor reparto en una serie de comedia: Only Murders In The Building.