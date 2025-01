Bad Bunny 'agita' el metro de Nueva York con la promoción de 'DtMF'

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 14 de enero, 2025

No pronunció el "yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey" ni el "tití me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias", pero sí que cantó sus nuevas estrofas en un lugar un tanto inusual. Bad Bunny sorprendió a los pasajeros del metro de Nueva York para promocionar su último disco, Debí tirar más fotos (DtMF), interpretando alguna de sus nuevas canciones, entre ellas 'Nuevayol', con la que homenajea a la Gran Manzana.

Acompañado del presentador y comediante Jimmy Fallon -y unos músicos-, ambos aparecieron disfrazados con atuendos hippies en el suburbano y comenzaron a interpretar el éxito de los Backstreet Boys 'I Want It That Way'. Pero, a los pocos segundos, pararon su actuación, se despojaron de las prendas, se delataron y Bad Bunny comenzó a cantar sus nuevos éxitos, reuniendo a un numeroso grupo de viajeros a su alrededor que bailaban y le jaleaban.

En Debí tirar más fotos (DtMF) -que ya está arrasando en las principales plataformas de streaming-, Bad Bunny rinde homenaje a sus orígenes y a Puerto Rico, su país natal. Su nuevo repertorio incluye 17 canciones y colaboraciones con compatriotas como Omar Courtz o Rainao.

Nueva gira

Para interpretar sus nuevas canciones y algunos de sus éxitos pasados -como 'Yonaguni', 'Ojitos lindos', 'Dakití' o 'Tití me preguntó', Bad Bunny anunció una nueva gira por su país, con 21 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico.

Además, el artista puertorriqueño prometió que viajará a otros países que hace mucho que no visita -como España, Reino Unido e Italia- y a otros en los que nunca estuvo -como Brasil o Japón-, igual que a otros en los que más recientemente actuó -como Colombia, Costa Rica o México-.