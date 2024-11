Drake presenta alegaciones contra Universal Music y Kendrick Lamar por inflar sus cifras en Spotify

Publicado por Juan Peña Verificado por 26 de noviembre, 2024

El rapero canadiense Drake presentó este lunes en Nueva York unas alegaciones contra Universal Music Group (UMG) y el rapero Kendrick Lamar. De acuerdo con lo que afirman Drake y su firma, Frozen Moments LLC, la discográfica infló los números de reproducciones y el éxito del tema 'Not Like Us' de Kendrick Lamar en Spotify.

Drake y Lamar mantienen un enfrentamiento, llamado beef en la industria musical, que dura casi más de un año. En esta batalla, el tema 'Not Like Us' estaba dedicado como mofa a Drake. En este enfrentamiento, UMG, quien es la distribuidora de ambos artistas, habría tomado partido por Kendrick Lamar según Drake.

Según recoge AP, la petición presentada en un tribunal de Nueva York exige la conservación y divulgación de información que podría servir de prueba en una posible demanda contra UMG. No es una demanda, sino más bien un trámite previo a una posible acción legal futura contra dichos sujetos.

La alegación judicial sostiene que la discográfica "lanzó una campaña para manipular y saturar los servicios de streaming y las ondas de radio con una canción, 'Not Like Us', con el fin de hacer que esa canción se volviera viral. Menciona el uso de bots y "acuerdos de pago por reproducción".

La empresa y Spotify "mantienen desde hace tiempo una relación comercial simbiótica" y alega que UMG ofreció a Spotify tarifas especiales por la licencia de la canción. Junto a esto, Drake también alegó que UMG despidió a aquellos empleados fieles a Drake en su enfrentamiento con Kendrick Lamar.

Universal Music Group dijo en un comunicado recogido por AP que la "sugerencia de que UMG haría algo para perjudicar a cualquiera de sus artistas es ofensiva y falsa. Empleamos las más elevadas prácticas éticas en nuestras campañas de marketing y promoción. Ninguna cantidad de argumentos legales artificiosos y absurdos en esta presentación previa a la acción puede enmascarar el hecho de que los fans eligen la música que quieren escuchar".