Trump insta a los judíos a votar por él para combatir el antisemitismo en EEUU y "salvar" a Israel del terrorismo

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 19 de septiembre, 2024

El expresidente y candidato republicano Donald Trump acudió a la Cumbre Nacional del Consejo Israelí-Estadounidense (IAC) con una promesa clara a los votantes judíos: “Mi promesa es esta: con su voto, seré su defensor, su protector y seré el mejor amigo que los judíos estadounidenses hayan tenido en la Casa Blanca”.

Trump, quien acusó a su adversaria demócrata, Kamala Harris, de no condenar el movimiento antisemita en las universidades estadounidenses, dijo que los judíos que apoyan a los demócratas están votando "por el enemigo", y advirtió que Israel estará expuesto a un peligro existencial si la vicepresidente gana las elecciones el próximo 5 de noviembre.

“Kamala Harris no ha hecho absolutamente nada. No ha movido un solo dedo para protegerlos a ustedes ni a sus hijos”, afirmó Trump, quien pintó un panorama desolador para Israel y advirtió que, si los judíos no lo apoyan, probablemente perderá las elecciones.

“¿Saben qué diablos sucederá si no gano estas elecciones? El pueblo judío realmente tendría mucho que ver con eso si eso sucede (...) porque el 60% de su gente [está] votando por el enemigo”, dijo el expresidente antes de afirmar que una eventual Administración Harris envalentonaría al terrorismo en Medio Oriente y debilitaría a Israel.

Puntualmente, Trump dijo que Irán lograría finalmente obtener un arma nuclear con Harris en la Casa Blanca y que “los escuadrones de la muerte terroristas realizarán constantes incursiones en territorio israelí desde todos los lados, yendo de puerta en puerta y torturando, violando, secuestrando y masacrando a civiles inocentes… Tel Aviv y Jerusalén se convertirán en zonas de guerra inhabitables, mientras los ataques suicidas paralizan la vida”.

El expresidente fue incluso más allá, sugiriendo que Israel podría llegar a desaparecer si gana la vicepresidente en noviembre.

“Le dije a [la financiadora del IAC] Miriam [Adelson] hoy: ‘Tienen que aplicar un poco de amor duro aquí hoy porque tenemos que decirles el hecho de que Israel no existirá dentro de dos años si [Harris] se convierte en presidente'”, afirmó Trump.

Históricamente, los judíos, que representan solo el dos por ciento de la población de Estados Unidos, son considerados uno de los grupos demográficos más consistentemente progresistas del país, de acuerdo con The New York Times. Sin embargo, existe una comunidad judía-estadounidense cada vez mayor que cuestiona la política exterior de Biden hacia Israel y que ve con recelo a Kamala Harris.

Trump, aprovechando los incidentes antisemitas en las universidades estadounidenses y la débil respuesta de los demócratas para condenar los hechos de violencia contra los judíos en el país, aprovechó el evento para advertir que Harris sería la "presidente más antiisraelí con diferencia”, una categorización que fue criticada por la campaña demócrata.

Además de pedir el voto judío, Trump también se refirió a los hechos del pasado 7 de Octubre, cuando el grupo terrorista Hamás incursionó en tierras israelíes provocando una masacra y violaciones masivas contra ciudadanos judíos.

“Esta noche honramos la memoria de todos aquellos que perdieron la vida en los ataques del 7 de Octubre”, dijo Trump, quien después, en un momento emotivo, invitó al escenario al rehén rescatado Andrey Kozlov y al general retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel Didi Simchi, cuyo hijo murió luchando contra los terroristas de Hamas.

El expresidente también dijo que, de llegar de nuevo a la Casa Blanca, trabajará arduamente para devolver la paz en Medio Oriente citando su historial exitoso durante sus cuatro años de Gobierno, donde logró, entre otras cosas, los Acuerdos de Abraham.