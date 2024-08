Trump recluta a la exdemócrata Tulsi Gabbard para preparar el debate contra Harris

Kamala Harris (i), Andrew Yang (c) y Tulsi Gabbard (d) en un debate en 2019 Jim Watson / AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 16 de agosto, 2024

La exrepresentante demócrata Tulsi Gabbard fue “fichada” por Donald Trump para preparar el debate contra la vicepresidente Kamala Harris, que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre en ABC News, en la ciudad de Filadelfia.

De acuerdo con el diario The New York Times, Gabbard participó recientemente en una sesión estratégica con Trump y otros altos asesores en Mar-a-Lago, Florida. La campaña del expresidente confirmó el reclutamiento de la exrepresentante, aunque un portavoz aseguró que se no trata de la clásica preparación para debatir.

“Trump ha demostrado ser uno de los mejores polemistas de la historia de la política, como lo demuestra su nocaut a Joe Biden”, dijo al NYT Karoline Leavitt, portavoz de la campaña. “No necesita una preparación tradicional para el debate, sino que seguirá reuniéndose con asesores políticos respetados y comunicadores eficaces como Tulsi Gabbard, que dominó con éxito a Kamala Harris en el escenario del debate en 2020”.

En los círculos políticos Trump es conocido por ser reacio a preparar los debates de la forma tradicional. Sin embargo, el medio reveló que el expresidente ha pasado más tiempo este año practicando para los debates que en 2016 o 2020. Una de las razones es porque en el primer debate contra Biden en 2020 la actuación del expresidente fue un poco decepcionante tras mostrar una imagen “prepotente”. Su estilo fue diametralmente opuesto en el último cara a cara con el presidente demócrata.

En este caso, el NYT explicó que la presencia de Gabbard no se debe a su salida del Partido Demócrata tras su precandidatura presidencial en 2020 o a su popularidad entre los votantes de Trump. Más bien, se debe en parte a su participación en un debate de las primarias presidenciales demócratas de 2019, cuando la exrepresentante y Harris se enfrentaron cara a cara en un encuentro memorable en el que la actual vicepresidenta quedó en una posición desfavorable.

El problema, quizás, es que los ataques de Gabbard contra Harris vinieron especialmente desde la izquierda, con la exrepresentante cuestionando el historial de la exfiscal californiana por procesar a personas por delitos relacionados con el consumo de marihuana.

“Metió a más de 1,500 personas en la cárcel por violaciones de marihuana y luego se rió de ello cuando le preguntaron si alguna vez había fumado marihuana”, dijo Gabbard sobre Harris, en un momento especialmente embarazoso para la vicepresidente demócrata, una de las políticas más progresistas del país.

No está claro si Trump planea utilizar ataques desde la izquierda contra Harris, pero la ayuda de Gabbard sugiere que el expresidente podría estar buscando el consejo de una mujer con amplia experiencia política en un momento donde se enfrenta por segunda vez a una mujer en una carrera presidencial tras vencer a Hillary Clinton en 2016.