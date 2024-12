Macy's anuncia el cierre de 65 tiendas este año

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 14 de diciembre, 2024

Macy's parece tener poco para celebrar estas fiestas. Un momento del año que suele ser particularmente celebratorio para la cadena, por su tradicional desfile por el Día de Acción de Gracias (este año en su centenario) y el aumento de ventas debido a las fiestas, está siendo opacado por un nuevo anuncio de cierre de tiendas.

A inicios del 2024 afirmó que cerraría 50 tiendas para finales del año como parte de su estrategia para centrarse sólo en las de alto rendimiento, descartando aquellas que generan peores resultados. Su objetivo final es echar el candado a alrededor de 150 tiendas en los próximos tres años.

El CEO de la compañía, Tony Spring, anunció esta semana que ahora esperan "cerrar unos 65 locales este año". "De acuerdo con nuestro ritmo habitual, los cierres se producirán después de las vacaciones", añadió en una llamada sobre los resultados del tercer trimestre, reportada por CBS News.

La empresa reportó una caída de ventas netas del 2,4% en comparación al tercer trimestre del año pasado. Macy's atrasó el reporte de estas cifras después de descubrir que un empleado había ocultado mediante registros contables falsos hasta 154 millones de dólares en gastos.

La investigación interna ha sido concluida. Desde la compañía aseguraron que el episodio, ocurrido entre 2021 y 2014, no impactó en sus ingresos ni afectó a los proveedores, aunque afirmaron que se encuentran robusteciendo sus controles para evitar que vuelva a suceder. Aseguraron, asimismo, que el responsable ya no figura en su plantilla, pero no detallaron si renunció o fue despedido, de acuerdo con CNN.

Además, según la misma cadena, la empresa redujo su previsión de beneficios, lo que redundó en una caída de más del 11% en las operaciones previas a la apertura del mercado.