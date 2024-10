Walgreens cerrará 1.200 tiendas en todo el país

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 15 de octubre, 2024

Walgreens anunció el cierre de al menos 1.200 de sus tiendas en todo el país. La estrategia será ir haciendo los cierre de manera progresiva en los próximos tres años (500 sucursales cerrarán solo en 2025). La intención es recortar millones de dólares en costos.

De igual manera la empresa detalló, en un informe obtenido por The New York Post, que de sus más de alrededor de 8.700 sucursales en el país, una cuarta parte no son rentables. La empresa ya había adelantado información sobre la decisión, pero no había especificado el número de tiendas.

"La empresa se ha visto afectada por un gasto de consumo lento en medio de una inflación persistentemente alta, así como por las bajas tasas de reembolso de medicamentos, que es la cantidad de dinero que se les paga a los proveedores de atención médica o las farmacias por dispensar medicamentos recetados a los pacientes", explicó New York Post.

Walgreens no es la única empresa que ha anunciado el cierre de tiendas. 7-Eleven cerrará al menos 400 tiendas por bajo rendimiento. La compañía, que tiene 13.000 tiendas en Estados Unidos y Canadá, informó sobre la decisión en un informe anual.

De acuerdo con la información, la cadena de tiendas ha enfrentado seis meses consecutivos de caídas en el tráfico, incluida una del 7,3% en agosto.

"La economía norteamericana se mantuvo robusta en términos generales gracias al consumo de las personas con ingresos altos, a pesar de una tasa de interés elevada y persistentemente inflacionaria y un entorno laboral en deterioro (...) En este contexto, hubo un enfoque más prudente con respecto al consumo, en particular entre las personas con ingresos medios y bajos", dijo Seven & I Holdings en un comunicado obtenido por Fox Business.

La decisión de 7-Eleven y de Walgreens coinciden con el anuncio de Lamb Weston Holdings, el mayor productor de papas fritas del país que provee a cadenas como McDonald's, de que cerrará su planta en Washington y despedirá al menos al 4% de su fuerza laboral global.

El presidente y director ejecutivo de Lamb Weston Holdings, Inc., Tom Werner, resaltó que a pesar de que las ventas estuvieron dentro de las expectativas de las empresas no cree que haya un crecimiento en las ventas en el año fiscal de 2025.