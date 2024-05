En medio de fuertes críticas por su acercamiento al régimen castrista, Biden decide mantener a Cuba en la lista de Estados que patrocinan el terrorismo

La Administración Biden, en medio de fuertes críticas por su acercamiento al régimen castrista, aclaró este jueves que Cuba todavía se mantiene en la lista de países que patrocinan el terrorismo.

“Se puede cooperar en la lucha contra el terrorismo, pero todavía creemos que hay acciones que se están emprendiendo que apoyan las actividades terroristas”, dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, en una rueda de prensa este jueves, justo un día después de que Estados Unidos anunciara que Cuba ya no se encuentra entre los países que “no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas” (NFCC, en inglés).

La contradictoria decisión provocó numerosas críticas hacia la Administración Biden, sobre todo de legisladores republicanos que cuestionaron al presidente demócrata por su política de acercamiento hacia Cuba y su decisión de sacar al régimen castrista de la lista NFCC.

“El Departamento de Estado de Biden anunció la eliminación de Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente contra el terrorismo”, escribió el senador Rick Scott (R-FL). “Esto es un INSULTO a todos los que luchan por la libertad en Cuba”.

— Rick Scott (@ScottforFlorida) May 16, 2024