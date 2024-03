Emmanuel Macron dice que Francia está dispuesta a enviar tropas a Ucrania para evitar que "Rusia gane"

El presidente francés, Emmanuel Macron, intensificó su postura respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia, al afirmar que está preparado para emplear todos los recursos a su disposición con el fin de impedir que Moscú salga victorioso en el conflicto

En una entrevista televisada este jueves, Macron afirmó que, aunque su país no buscará iniciar un enfrentamiento directo con Rusia, Francia considera el envío de tropas para ayudar a Ucrania a conseguir la paz.

"Estamos listos para poner todos los medios para que Rusia no gane (...) Porque si Rusia ganara, ¿cómo cambiarían las vidas de los franceses? Ya no tendríamos seguridad en Europa (…) Tenemos un objetivo. Rusia no puede ni debe ganar la guerra”, expresó.

Macron prefirió no detallar qué escenarios podrían llevar a Francia a desplegar tropas, resaltando que “puede que haya una razón para no ser preciso”. Asimismo, subrayó que el regreso de la guerra a Europa Occidental no es una posibilidad remota, sino una amenaza real y cercana.

"Si decidimos ser débiles frente a alguien como [Vladímir] Putin que no tiene límites, si le decimos de forma ingenua que no superaremos este o ese límite, no sería buscar la paz, sería asumir la derrota", advirtió Macron en la entrevista, enfatizando la necesidad de mantener una postura firme frente a la agresión rusa en Ucrania.

