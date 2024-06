El partido de Le Pen responde a las críticas de Mbappé: “No esperamos que gente desconectada con la realidad venga a dar lecciones a los franceses”

Sébastien Chenu, vicepresidente de la Agrupación Nacional (RN) —el partido de la líder conservadora francesa Marine Le Pen—, respondió este lunes a las críticas de los futbolistas Kylian Mbappé, Marcus Thuram y Ousmane Dembélé contra el movimiento de derechas francés, que apunta a un triunfo en las elecciones legislativas del próximo 30 de junio tras arrasar en las elecciones al Parlamento Europeo.

Durante su entrevista en France Inter, Chenu respondió particularmente a las recientes declaraciones de Mbappé, estrella y capitán de la selección francesa, quien llamó a la juventud a votar contra los “extremos” mientras secundó las palabras de Thuram, que pidió abiertamente votar contra Agrupación Nacional.

“A mí me gusta Kylian Mbappé como jugador, pero que no me dé lecciones de política”, dijo Chenu, antes de pedir a los jugadores franceses un poco de neutralidad. “Cuando se tiene la suerte y el honor de vestir la camiseta de la selección francesa, hay que mostrar un poco de moderación. Muchos votantes apoyan a la selección francesa y les gusta Kylian Mbappé. Tiene todo el derecho a opinar, y no me importa que se exprese, pero no espero que gente que está bastante alejada de la realidad venga a dar lecciones a los franceses”.

"Quand on a la chance, l'honneur, de porter le maillot de l'équipe de France, on a un peu de retenue." @sebchenu réagit aux prises de parole de Marcus Thuram et Kylian Mbappé. "Je n'attends pas que des gens fassent la leçon aux Français", tance-t-il. #le710inter pic.twitter.com/QluUNvavN6

A su vez, el portavoz de Agrupación Nacional, Laurent Jacobelli, restó importancia a las resonantes declaraciones de Mbappé afirmando que no se siente “aludido por la palabra 'extremo'. Ni yo ni nuestro partido”.

“Hay gente que quiere dividir, sí”, continuó, antes de apuntar al vestuario de la selección francesa. “Representan a todos los franceses de todas las opiniones”.

🔴 Sur l’appel de K. Mbappé à se mobiliser contre les extrêmes ➡️ " Je vais peut-être vous étonner, mais il a raison. Je ne me sens pas concerné, ni moi ni mon parti, par le mot “extrême” ", explique Laurent Jacobelli, porte-Parole du RN et député sortant de Moselle. pic.twitter.com/mOJ52IN2Ok

Las reacciones de estos miembros de Agrupación Nacional llegaron horas después de que Mbappé atendiera a los medios franceses e internacionales en la previa del debut de Francia en la Eurocopa ante Austria, partido que culminó con un 1-0 a favor de Francia gracias a una gran acción del propio Mbappé, que provocó un gol en contra del rival a los 38 minutos del primer tiempo.

Durante la conferencia de prensa, Mbappé pidió a los votantes jóvenes y más indiferentes que salgan a votar el 30 de junio, una fecha en la que Francia podría jugar los octavos de final de la Euro de superar la fase de grupos.

“Tuve conocimiento del comunicado de la Federación. Estamos en un momento crucial de la historia de nuestro país. La Euro es importante en nuestra carrera, pero somos ciudadanos y no estamos desconectados de lo que pasa en nuestro país. Estamos en una situación inédita y un momento importante en nuestro país. Somos una generación que puede hacer historia. Sabemos que los extremos están a las puertas de nuestro poder. Llamo a todo el mundo a votar, a tomar consciencia de la situación. Tenemos necesidad de identificarnos con nuestros valores de respeto. Espero que tomemos la buena decisión”, dijo Mbappé, en referencia a la gran victoria del movimiento liderado por Le Pen en las elecciones legislativas europeas.

Posteriormente, el capitán de la selección francesa se posicionó en contra de los “extremos” y la “división”.

“Los extremos están llamando a la puerta y yo quiero llamar la atención de los jóvenes. Vayan a votar. Sé que mi voz será escuchada. Kylian Mbappé está contra los extremos, contra los que dividen. Hay jóvenes que se abstienen y quiero darles este mensaje. Su voz sí cambia las cosas. Quiero estar orgulloso de defender a un país que tiene valores de respeto y diversidad y espero estar orgulloso el próximo 7 de julio. No quiero un país fragmentado, no quiero división”, continuó el capitán francés, que hoy, tras un fuerte choque, sufrió un golpe en la nariz que lo obligó a salir sustituido en el partido contra Austria.

A pesar del duro choque, Mbappé no se operará y continuará jugando el torneo con una máscara, según confirmaron reporteros franceses.

🚨🇫🇷 French Federation statement.

“Kylian Mbappé returns to the base camp of the French national team”.

“Kylian Mbappé suffered a broken nose during the second part of the Austria-France held this Monday in Düsseldorf”.

“The captain of France was treated first by the medical… pic.twitter.com/znOEzxFnVY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2024