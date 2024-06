El exgobernador demócrata Andrew Cuomo critica la condena a Trump: "El caso ni debería haberse presentado"

El exgobernador demócrata de Nueva York Andrew Cuomo reprobó el viernes el juicio contra Donald Trump que lo convirtió en el primer expresidente condenado por un caso criminal.

"Si su nombre no fuera Donald Trump y si no se estuviera postulando para presidente -soy el ex AG de Nueva York- te digo que ese caso nunca se habría presentado", opinó Cuomo en respuesta a una pregunta del público en el programa Real Time with Bill Maher.

Sostuvo, incluso, que el caso "ni debería haberse presentado" y que "ofendía a los ciudadanos", que tenían razón en sentirse agraviados.

