El 'escritor fantasma' de Biden reconoce que borró sus grabaciones con el presidente antes de que el fiscal especial Hur pudiera utilizarlas

El escritor fantasma de Biden Mark Zwonitzer reconoció que eliminó las grabaciones de sus conversaciones con el presidente antes de que Robert Hur, el fiscal especial designado para investigar los papeles clasificados encontrados en varias de las residencias del líder del Ejecutivo, las hubiera revisado. Así se desprende de la transcripción del encuentro del autor con agentes del FBI y ayudantes de Hur a la que ha tenido acceso la Fundación Heritage.

🚨 MAJOR COURT WIN

Late last night we forced Garland’s DOJ to cough up the transcript of Special Counsel Hur’s interview with Biden ghostwriter Mark Zwonitzer

We are reviewing now but wanted the American People to have it as soon as possible

Link below 👇 pic.twitter.com/XuMpeD8nj7

— Oversight Project (@OversightPR) June 13, 2024