El empresario Mario Nawfal denuncia que Brasil lo acusó de desacato por organizar un Space en X con críticos

La cruzada liberticida del Gobierno de de Lula da Silva no entiende de fronteras ni nacionalidades. El empresario estadounidense Mario Nawfal denunció en las redes sociales que ha sido acusado por la Policía Federal brasileña de violar una decisión judicial del Tribunal Supremo de Brasil por permitir a personas cuyas cuentas había ordenado suspender participar en Spaces en X. Nawfal calificó lo sucedido de "ridículo", subrayando ni es ciudadano brasileño ni organizó el encuentro digital desde este país.

🚨🇧🇷BREAKING: BRAZILIAN GOVERNMENT GOING AFTER ME IN THEIR WAR AGAINST ELON

The Federal Police of Brazil have allegedly accused me (specifically listed) of bypassing a Brazilian Supreme Court judicial decision by hosting discussions on Spaces with individuals whose profiles are… https://t.co/pR7H1SPWZV pic.twitter.com/exlAROaezu

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 20, 2024