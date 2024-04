El Centro de Recursos de Matamoros en México distribuye folletos en los que se pide a los migrantes "votar por el presidente Biden"

En el Centro de Recursos de Matamoros, México (RCM) -donde se ayuda a los migrantes a llegar a la frontera sur- se están repartiendo folletos en los que se pide a los migrantes ilegales que "voten por el presidente Biden".

Los volantes -obtenidos por Muckraker.com y difundidos en X por Oversight Project, un grupo de vigilancia de la Heritage Foundation- alientan a los migrantes ilegales a votar por el presidente Joe Biden cuando lleguen a Estados Unidos:

Estos folletos fueron descubiertos por @realmuckraker en todo el Centro de Recursos Matamoras (RCM), incluso en las paredes de los baños portátiles. También parece que se entregan cuando los extranjeros ilegales utilizan el RCM para obtener ayuda para entrar en los EEUU.

En el texto del folleto se puede leer: "Recordatorio de votar por el presidente Joe Biden cuando estés en Estados Unidos (...)No se necesita prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar. Puedes votar si simplemente juras que eres elegible".

These flyers were discovered by @realmuckraker throughout the Resource Center Matamoras (RCM) location including on the walls of port-a-potties

They also appear to be handed out when illegal aliens use the RCM for assistance in coming to the USA pic.twitter.com/hvlkwOI5Xs

— Oversight Project (@OversightPR) April 16, 2024