Contundente reacción en Estados Unidos contra el ataque iraní a Israel: la Casa Blanca, congresistas y gobernadores condenan al régimen islámico

Tras varios días de amenazas, Irán finalmente lanzó este sábado un masivo e inédito ataque aéreo con más de 100 drones contra Israel.

#ISRAEL | Video de las Fuerzas de Defensa Israelíes confirmando el ataque con drones proveniente del territorio Iraní: pic.twitter.com/rFcrlJfvuU — VOZ (@VozMediaUSA) April 13, 2024

La reacción de las autoridades estadounidenses llegó de forma inmediata y en prácticamente todos los niveles: la Casa Blanca, congresistas y gobernadores de todo el país condenaron al unísono régimen islámico por su ataque contra territorio israelí.

“Acabo de reunirme con mi equipo de seguridad nacional para obtener información actualizada sobre los ataques de Irán contra Israel. Nuestro compromiso con la seguridad de Israel contra las amenazas de Irán y sus representantes es férreo”, anunció el presidente Joe Biden en su cuenta en X (Twitter).

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx — President Biden (@POTUS) April 13, 2024

En imagen se puede ver al presidente Biden acompañado del secretario de Defensa, Lloyd Austin; el secretario de Estado, Antony Blinken; el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Charles Q. Brown; el director de la CIA, Bill Burns; y más funcionarios.

Más temprano, la Casa Blanca también emitió un comunicado respaldando férreamente a Israel ante el ataque del régimen iraní.

La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, confirmó la masiva ofensiva y además explicó que la misma podría transcurrir por varias horas.

Mientras tanto, congresistas de todo el país, especialmente republicanos, no solo manifestaron su respaldo a Israel, sino que pidieron firmeza a la Casa Blanca para defender al principal socio estadounidense en Medio Oriente.

“Mientras Israel enfrenta este cruel ataque de Irán, Estados Unidos debe mostrar toda nuestra determinación de apoyar a nuestro aliado crítico”, escribió el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson en un comunicado. "El mundo debe estar seguro: Israel no está solo".

"Seguiré colaborando con la Casa Blanca para insistir en una respuesta adecuada", continuó el líder republicano, que además apuntó contra Joe Biden por deslindarse del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en las últimas semanas. "El debilitamiento de Israel por parte de la Administración Biden y el apaciguamiento de Irán han contribuido a estos terribles acontecimientos".

As Israel faces this vicious attack from Iran, America must show our full resolve to stand with our critical ally. The world must be assured: Israel is not alone. I will continue to engage with the White House to insist upon a proper response. The Biden Administration’s… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) April 13, 2024

Mientras tanto, altos miembros del Senado, como el senador Ted Cruz (R-TX), quien funge como miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, condenó el ataque de Irán a Israel y culpó a la Administración Biden del acontecimiento.

“Irán ha rodeado a Israel y ha estado atacando a nuestros aliados israelíes desde casi todos los frentes durante meses. Han lanzado ataques desde Siria, Irak, Yemen, Cisjordania, el Líbano controlado por Hezbollah y, por supuesto, la Franja de Gaza controlada por Hamas. Ahora se han intensificado lanzando ataques directamente desde territorio iraní”, dijo Cruz en un comunicado. “Estos ataques están permitidos y financiados por decisiones políticas deliberadas tomadas por Joe Biden y funcionarios de Biden, que han permitido que aproximadamente 100 mil millones de dólares fluyan a Irán desde 2021. Estas políticas han hecho a estadounidenses e israelíes catastróficamente más vulnerables”.

RELEASE: My statement after Iran escalated its attacks on Israel by launching munitions from Iranian territoryhttps://t.co/Fb1FDEW8Zi pic.twitter.com/OcRm8XSwoG — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) April 13, 2024

Asimismo, el senador Roger Wicker, quien es el republicano de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, dijo en un comunicado que el compromiso de EE. UU. con Israel es inobjetable.

"Este es el momento para que Estados Unidos demuestre que estamos unidos a nuestros aliados. Nuestros enemigos compartidos, incluido Irán y sus representantes, necesitan saber que nuestro compromiso es inquebrantable", dijo el senador. "Debemos unirnos a Israel para garantizar que la agresión de Irán sea respondida con acciones resueltas y fuerza rotunda".

Algunos líderes demócratas del Congreso también respaldaron a Israel ante los ataques iraníes.

“Mientras Israel está bajo el ataque de Irán, apoyamos a Israel y su pueblo, y Estados Unidos hará todo lo posible para apoyar la defensa de Israel contra Irán”, escribió el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer.

As Israel is under attack from Iran, we stand with Israel and its people, and the United States will do everything we can to support Israel’s defense against Iran. — Chuck Schumer (@SenSchumer) April 13, 2024

Sin embargo, otros líderes demócratas, como la veterana representante Nancy Pelosi o la propia vicepresidente Kamala Harris, todavía no se pronunciaron sobre los ataques contra Israel y las amenazas de Irán contra Estados Unidos por ayudar a repeler los drones.

El gobernador de Texas Greg Abbott, también republicano y adversario de la Administración Biden, cuestionó directamente la debilidad del presidente de los Estados Unidos y responsabilizó a la Casa Blanca de los ataques por negarse a defender a Israel en las últimas semanas.

“Texas apoya a Israel y su pueblo. Siempre. Nuestras oraciones están con Israel y nuestros amigos judíos en todo el mundo”, dijo Abbott.

Pres. Biden’s weak, ineffectual leadership led to this moment. Iran was emboldened to attack because Pres. Biden refused to stand up for our ally Israel. Texas stands with Israel and its people. Always. Our prayers are with Israel and our Jewish friends around the world. — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 13, 2024

Asimismo, el expresidente Donald Trump, el virtual candidato republicano para las elecciones de noviembre, lanzó una serie de publicaciones en su red social Truth mostrando su apoyo irrestricto a Israel y también criticando al presidente Joe Biden por su respuesta al ataque.

El líder republicano también afirmó que, si él fuera presidente de Estados Unidos, Irán jamás se hubiese atrevido a atacar a Israel.