Cinco colaboradores de Joe Biden participan también en los negocios de su familia

Varios de los hombres más cercanos de Biden, algunos de ellos trabajadores en la Casa Blanca, también trabajaron de forma muy cercana con otros miembros de la familia Biden. Concretamente, cinco personas de confianza del presidente también asesoran y colaboran estrechamente con Hunter y Jim Biden, ambos bajo sospecha de negocios ilícitos en el extranjero y tráfico de influencia.

Esta información fue desvelada por POLITICO. El medio de comunicación tuvo acceso a emails de varios de estos trabajadores que rinden lealtad al clan Biden. Desde un médico a un experto en seguridad, al menos dos de estos cinco asesores del presidente participaron en alguna u otra forma en los negocios de Hunter en China.

Los hombres de confianza de la familia Biden son Eric Schwerin, Mez Monzack, Fran Person, Kevin O'Connor y Dale Pupillo.

A través de la investigación abierta en la Cámara de Representantes contra las presuntas irregularidades de la familia Biden en sus negocios en el extranjero, POLITICO pudo desvelar esta relación. "Joe Biden compartía contable con su hijo Hunter. También compartía abogado personal con su hermano Jim. Y cuando Jim Biden quiso saber más sobre uno de los socios de Hunter Biden, contrató al antiguo jefe del Servicio Secreto de Joe Biden para que investigara", asegura Ben Schreckinger para el medio de comunicación.

Estos asesores son los principales nexos de unión que quedan entre el presidente demócrata y los miembros de su familia. A partir de 2019, dos años antes de las elecciones presidenciales pasadas, Biden comenzó a cortar lazos con su familia y sus negocios internacionales. Estaba ya en la vicepresidencia, sin embargo.

The Biden Family Sold America Out to Foreign Interests. Here is the Proof.

Newly revealed bank records subpoenaed from the First Family's personal and business financial accounts show how Biden family members sold America out to foreign interests.

The House Oversight Committee… pic.twitter.com/plm25uyN8A

— Kyle Becker (@kylenabecker) June 10, 2024