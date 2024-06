Catherine Middleton reaparece en público por primera vez desde que se le diagnosticó cáncer

La princesa Catherine Middleton hizo este sábado en el tradicional Trooping Colour Parade de Londres su primera aparición oficial tras el cáncer que le fue diagnosticado en marzo, en el desfile por el cumpleaños del rey Carlos III, debido a "progresos" en su tratamiento.

La última aparición en un acto oficial de la princesa de Gales, de 42 años, esposa del heredero de la corona británica Guillermo, se remontaba a diciembre. En enero se sometió a una operación abdominal, previa al anuncio de su cáncer, del que no se conocen detalles.

Aunque su aparición había sido anunciada por Kensington Palace el día anterior, la expectación por verla tras su reclusión por la enfermedad se notaba en el ambiente. Así, fue fuertemente aplaudida a su llegada a la ceremonia militar en honor del cumpleaños del Rey Carlos.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.

I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024