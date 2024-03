Bruselas impone una multa a Apple de $2.000 millones por violar la normativa de competencia de la Unión Europea

La Comisión Europea decidió penalizar este lunes a Apple con una multa de 1.840 millones de euros (2.000 millones de dólares) por violar la normativa de competencia de la Unión Europea. En concreto, el organismo con sede en Bruselas acusó a la multinacional de abusar de su posición en la App Store, impidiendo a los desarrolladores como Spotify informar de opciones alternativas más baratas a la hora de elegir los distintos servicios de transmisión de música y descargarlos para sus dispositivos iPhone, iPad y MacOS.

Por todo ello, explicó la jefa digital y de competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager, la organización había decidido imponer la sanción antimonopolio, la primera que recibe el gigante tecnológico estadounidense en la UE:

Hoy, @Comisión_UE ha multado a @Apple con 1.840 millones de euros por abusar de su posición dominante en el mercado de la distribución de #música #streaming #apps.

@Apple restringió ilegalmente la capacidad de los desarrolladores de #aplicaciones para informar a los #usuarios sobre opciones más baratas para comprar música, fuera del ecosistema Apple.

Today, @EU_Commission has fined @Apple 1.84 bn € for abusing its dominant position on the market for the distribution of #music #streaming #apps.

👉@Apple illegally restricted #app developers’ ability to inform #users about cheaper options to buy🎶, outside the🍏ecosystem.

— Margrethe Vestager (@vestager) March 4, 2024