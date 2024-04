Biden reitera el "férreo compromiso" de EEUU con la seguridad de Israel y convocará al G7 para dar "una respuesta diplomática conjunta" a Irán

El presidente Biden volvió a reiterar el "férreo compromiso" de EEUU con la seguridad de Israel y anunció que convocará al G7 durante el domingo para "coordinar una respuesta diplomática conjunta al descarado ataque de Irán". Además, advirtió de que las tropas estadounidenses desplegadas en la región "permanecerán vigilantes ante todas las amenazas y no dudarán en tomar todas las medidas necesarias para proteger a nuestro pueblo".

I condemn Iran's attacks in the strongest possible terms and reaffirm America’s ironclad commitment to the security of Israel.

My full statement on Iran’s attacks against Israel: pic.twitter.com/EuPJZoGw6w

— President Biden (@POTUS) April 14, 2024