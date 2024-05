Biden dio el permiso a Ucrania para usar armas norteamericanas contra suelo ruso

La Administración Biden habría dado permiso a Ucrania para realizar ataques en suelo ruso con armamento norteamericano. Es lo que el medio POLITICO desveló esta semana, citando varios funcionarios de Washington cercanos al dosier. Varios otros medios confirmaron la información de POLITICO a través de distintas fuentes de la Administración.

De acuerdo con el medio, la autorización de la Casa Blanca ha querido ser discreta. La luz verde contempla ataques con armas provistas por Estados Unidos en Rusia para contrarrestar la ofensiva rusa contra la región de Járkov. Dicha región, en el noreste de Ucrania y fronteriza con Rusia, sufre un ataque a gran escala por parte de Rusia, que organiza sus fuerzas desde el interior de su territorio, concretamente la región de Belgorod. El Ministerio de Defensa ruso informó esta semana que sus fuerzas armadas han conquistado cerca de 880 km cuadrados de territorio ucraniano en lo que va de año.

"El presidente ha ordenado recientemente a su equipo que se asegure de que Ucrania puede utilizar armas estadounidenses con fines de contrafuego en Járkov para que Ucrania pueda devolver el golpe a las fuerzas rusas que les golpean o se preparan para golpearles", dijo uno de los funcionarios estadounidenses citado por POLITICO, añadiendo que la política de no permitir ataques de largo alcance dentro de Rusia "no ha cambiado".

Este cambio en la política estadounidense para el uso de sus armas por parte de Ucrania responde a la situación crítica en el frente de Járkov y no es incondicional. Se espera que Ucrania realice los ataques expresamente necesarios para frenar el avance de las fuerzas rusas en la región de Járkov, en lugar de atacar mucho más allá. Sí que da cierta flexibilidad al Gobierno de Zelenski para poder golpear las líneas de suministro rusas detrás de la frontera.

Putin is ramping up yet another offensive against Ukraine – sending wave after wave of Russian soldiers, Iranian drones, North Korean artillery, and tanks, missiles, and fighter jets built with machines and parts supplied by China. The coming weeks and months will demand a great… pic.twitter.com/bRSoB87CXZ

— U.S. Mission to NATO (@USNATO) May 31, 2024