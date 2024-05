Arizona: Katie Hobbs firma la ley para derogar la prohibición del aborto de 1864

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, promulgó la ley para derogar la prohibición de gran parte de los abortos de 1864 tras su aprobación en el Congreso estatal. La bancada demócrata y algunos republicanos tanto de la Cámara de Representantes como del Senado respaldaron la medida.

"Hoy hemos hecho lo que 23 gobernadores y 55 asambleas legislativas se negaron a hacer y hemos derogado la prohibición total del aborto de la época de la Guerra Civil de 1864. Haré todo lo que esté en mi mano para proteger nuestras libertades reproductivas, porque confío en que las mujeres tomen las decisiones que son mejores para ellas, y sé que los políticos no deben estar en la consulta del médico", afirmó Hobbs nada más firmar la ley.

Today, we did what 23 governors and 55 legislatures refused to do and repealed the 1864 Civil War-era total abortion ban.

I will do everything in my power to protect our reproductive freedoms, because I trust women to make the decisions that are best for them, and know… pic.twitter.com/32LMZBICnU

— Governor Katie Hobbs (@GovernorHobbs) May 2, 2024