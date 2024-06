Apple anuncia una alianza con OpenAI y provoca la indignación de Elon Musk: "Una violación de seguridad inaceptable"

Apple anunció el lunes una serie de novedades con respecto a su futuro. Junto con la creación de Apple Intelligence, un nuevo sistema para agregarle inteligencia artificial (IA) generativa a sus dispositivos, reveló un acuerdo con OpenAI, el cual no le cayó nada bien a Elon Musk, quien incluso amenazó en redes sociales con prohibir estos aparatos en sus compañías.

El acuerdo, anunciado durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC), consiste en la integración de OpenAI en la próxima versión del famoso sistema operativo conocido como iOS 18. Según trascendió, la cuestión dividió incluso a altos ejecutivos de la empresa, que temían la creación de un "chatbot descontrolado".

¿De qué se trata esta alianza? OpenAI integrará el ChatGPT en los productos de Apple, incluido el asistente de voz, Siri.

Un ejemplo que da la compañía muestra una imagen generada por IA de una madre como superhéroe después de que acepta cuidar a su hijo. A su vez, la integración permitirá que la inteligencia artificial sea parte de un "patio de juegos de imágenes" para quienes envíen mensajes de texto.

"Con la experiencia Image Playground en Mensajes, los usuarios pueden crear rápidamente imágenes divertidas para sus amigos e incluso ver sugerencias personalizadas de conceptos relacionados con sus conversaciones", explicaron desde Apple.

La empresa de tecnología ingresa al rubro luego de que Microsfot y Google hicieran lo propio en los últimos meses. En el caso de esta última compañía, empezaron a incluir la IA en sus resultados de búsquedas e incluso lanzando sus propios chatbots, primero Bard y después Gemini.

Elon Musk no tardó en reaccionar al anuncio y fue muy crítico con la alianza entre Apple y OpenAI, cosa que dejó muy en claro en su cuenta de X.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.

"Si Apple integra OpenAI a nivel de sistema operativo, entonces los dispositivos de Apple estarán prohibidos en mis empresas. Es una violación de seguridad inaceptable. Es claramente absurdo que Apple no sea lo suficientemente inteligente como para crear su propia IA y, sin embargo, sea capaz de garantizar que OpenAI protegerá tu seguridad y privacidad", escribió.

"Apple no tiene ni idea de lo que realmente está pasando una vez que entregan tus datos a OpenAI. Te están traicionando", sentenció Musk.

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!

Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024