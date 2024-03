La corporación de medios Al Jazeera, propiedad y gestionada por el Estado qatarí, decidió retractarse y eliminar una serie de contenidos que acusaban a las Fuerzas de Defensa de Israel de cometer abusos sexuales en el hospital de Al Shifa, en Gaza.

La polémica alcanzó una gran difusión después de que Al Jazeera publicara este domingo el testimonio de una mujer, que aseguró en aquel momento haber sido testigo de violaciones a mujeres palestinas en el interior del hospital gazatí.

El medio qatarí eliminó poco después la publicación sin añadir muchos más detalles. El reporte fue sin embargo recogido por muchos otros más medios. El testimonio de la mujer palestina aseguró que los soldados de las FDI echaron los cuerpos de mujeres mutiladas a sus perros, entre otras descripciones cruentas de violencia.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, llegó incluso a valorar estos testimonios para condenar la situación, según recogió el medio qatarí. La veracidad de la información de Al Jazeera quedó puesta en duda después de la eliminación del contenido de su página web.

Un exdirectivo de la cadena añadió algunas aclaraciones a través de una publicación en redes sociales. Abu Hilalah, que hizo parte de la cúpula del medio estatal qatarí, aseguró que la historia publicada por Al Jazeera no era veraz. Sin citar fuentes, el directivo añadió que la mujer que dio su testimonio acabó confesando que la historia no era veraz y que se trató de una exageración. Su fin habría sido, según Abu Hilalah, el de "despertar el fervor y la hermandad" con la situación que viven los palestinos en Gaza.

La cadena Al Jazeera no añadió por el momento ningún comentario oficial acerca de su decisión de eliminar su información.

Las fuerzas armadas israelíes negaron que la información publicada el domingo fuera veraz. El portavoz en árabe de las FDI, Avichai Adraee, sostuvo que "no hay pruebas de estas acusaciones. Una mujer llamó y dijo que llamaba desde el llamado complejo médico. Nadie sabe quién es. Sólo afirmó y afirmó y mintió".

A través de un video publicado en redes sociales, el portavoz aseguró que Al Jazeera actúa como un medio de comunicación afín a Hamás, una acusación que Israel mantiene desde el inicio de la contienda en Gaza. Añadió que este último reporte de Al Jazeera sería un intento por distraer la atención de los "los actos de violación, masacres e incendios provocados" llevados a cabo por "Hamás-ISIS" en el sur de Israel el 7 de octubre.

Un militar israelí de alto rango, el general Amir Avivi, aseguró en unas declaraciones en la radio recogidas por Jerusalem Post, que el Departamento de Estado de Blinken también acusó a las FDI de esta clase de abusos. Avivi sostuvo en la radio que, durante una reunión, el encargado del Departamento de Estado para el dosier Israel-Palestina acusó a las FDI de cometer abusos contra las mujeres de forme "sistemática". Pese a lo que contó el militar Israel, esta no es la postura oficial del Departamento de Estado.

Naciones Unidas también mantendría este asunto bajo vigilancia. Dos relatoras especiales de Naciones Unidas sostienen que estos casos de violencia sexual existen desde el mes de febrero. Los relatores especiales son individuos independientes que no forman parte de Naciones Unidas pero que reciben apoyo por parte del Alto Comisionado de Derechos Humanos para el seguimiento de comunidades vulnerables.

Together with others colleagues, I have expressed our alarm regarding accounts of rape by the Israeli occupation forces in February this year.

It is abhorrent that such reports of sexual violence continue unabated - not to mention that this is but one of multiple forms of… https://t.co/OnTkQRzYYs

— Reem Alsalem UNSR Violence Against Women and Girls (@UNSRVAW) March 24, 2024