Activistas ecologistas y pro-Palestina irrumpen la vigilia pascual en la Catedral de San Patricio, Nueva York

Manifestantes irrumpieron al grito de "Liberen Palestina" una celebración en la Catedral de San Patricio, Nueva York, el sábado por la noche. Como se puede apreciar en imágenes difundidas por redes sociales, desplegaron frente al altar una pancarta con el logo del grupo ecologista Extinction Rebellion y las palabras "silencio = muerte".

XR NYC Palestine Solidarity, que se define como una organización afiliada a Extintion Rebellion, luego reivindicó la incursión en la Misa de Vigilia Pascual. Aseguró en un comunicado que lo había hecho para "exigir a los líderes religiosos que se pronuncien" sobre la guerra en Palestina y el cambio climático (a los que definen como "genocidio" y "ecocidio", respectivamente). Tres de sus miembros habrían sido arrestados.

Afuera, en las calles, se congregó una multitud de manifestantes pro-Palestina y anti-cambio climático, con la Policía teniendo que intervenir en más de una ocasión:

At least 2 arrests so far at today's Land Day march for Palestine.

Here's a SRG bike squad cop shoving shoving a protester and then slamming them face first into a car during arrest.

