El uniforme del equipo femenino de atletismo para los JJOO de París 2024 genera controversia: "Se ve todo"

Varias representantes olímpicas y paralímpicas del equipo de atletismo estadounidense se quejaron del uniforme que llevarán puesto durante los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos que se celebrarán este verano en París (Francia). El motivo es que el traje, diseñado por Nike, resulta algo atrevido y puede llegar a mostrar ciertas partes del cuerpo cuando las atletas estén ejecutando sus pruebas deportivas.

La indumentaria que portarán las atletas y que fue presentada con unos maniquís hace unos días, consiste en un maillot, muy similar a un traje de baño, con los tres colores de la bandera estadounidense. El problema, según aquellas que mostraron su descontento, viene de la parte del uniforme que cubre la zona genital femenina.

Una de las primeras en pronunciarse fue Jaleen Roberts. La saltadora de longitud paralímpica dijo, en declaraciones recogidas por Fox News, que, cuando tengan que realizar sus pruebas, corren el riesgo de que se les vea todo: "Este maniquí está quieto y se le ve todo... imagínate en pleno vuelo".

Los comentarios no solo vinieron de deportistas en activo, también de otras ya retiradas. Lauren Fleshman, atleta que abandonó la práctica profesional en 2016, fue más contundente con sus críticas contra Nike y contra la Federación Estadounidense de Atletismo (USATF) por permitir que las deportistas lleven puesto "un atuendo nacido de fuerzas patriarcales":

Las atletas profesionales deberían ser capaces de competir sin dedicar espacio cerebral, a la vigilancia constante del pubis o a la gimnasia mental de tener a la vista cada parte vulnerable de tu cuerpo. Los conjuntos femeninos deberían estar al servicio del rendimiento, mental y físico. Si este atuendo fuera realmente beneficioso para el rendimiento físico, lo llevarían los hombres. No es un uniforme de atleta de élite. Este es un atuendo nacido de fuerzas patriarcales que ya no son bienvenidas ni necesarias para conseguir ojos en los deportes femeninos.

Colleen Quigley, atleta de la modalidad de media distancia y 3.000 metros con obstáculos, se sumó a las críticas. "No están hechos en absoluto para el rendimiento. Nuestros cuerpos son todos diferentes, y parece una tontería esperar que compitamos al más alto nivel de nuestro deporte sin un uniforme que se ajuste adecuadamente", afirmó, en declaraciones reportadas por Sports Illustrated.

Ante las críticas, Nike emitió unos comentarios recogidos por Associated Press en el que detalló que consultó y trabajó "directamente con los atletas en cada etapa del proceso de diseño".

"Las opciones y elecciones de los atletas fueron la fuerza impulsora de la USATF en el proceso de planificación con Nike", señaló la federación norteamericana, corroborando las palabras de la firma deportiva.

Una atleta que representará a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024 es Katie Moon. La saltadora de pértiga, que acudirá a la cita olímpica con la misión de defender la medalla de oro lograda en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, salió a defender el modelo diseñado por Nike, pese a que entiende que algunas mujeres sí manifiesten su preocupación:

Si esto puede ayudar a tranquilizar un poco a las mujeres... hoy me he probado el mismo estilo y no me he sentido preocupada por... cosas... que se salgan. Creo que es sólo el maniquí. Esto se sentía como el último kit, sólo que con un corte ligeramente más alto. Sé que cada cuerpo es diferente, así que sólo mi opinión.

If this can help put women’s minds at ease a bit…I tried on the same style today and didn’t feel worried about…things…popping out. I think it’s just the mannequin. This felt like the last kit just a slightly higher cut. I know every body is different tho so just my take 🤗 pic.twitter.com/BVAciryExy

— Katie Moon (@ktnago13) April 11, 2024