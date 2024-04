Un muerto y varios heridos después de que un camión embistiera contra una oficina del Departamento de Seguridad Pública de Texas

Un camión embistió contra una oficina del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) el viernes, dejando al menos un muerto y una docena de heridos. El choque parece haber sido "intencional", de acuerdo con las autoridades texanas.

El sospechoso estaba conduciendo un camión de 18 ruedas que había robado, según la senadora estatal Lois Kolkhorst. El suceso ocurrió en Brenham, de donde es oriunda. Kolkhorst publicó en redes sociales, tras una conferencia de prensa en conjunto con la policía local, que el responsable pagaría las consecuencias:

Perseguiremos a este cobarde con todo el peso de la ley. Este acto vergonzoso y asesino no será tolerado en mi ciudad natal ni en nuestro estado. Por favor, únanse a mí en la oración por los fallecidos, las víctimas heridas y todas las familias afectadas.

