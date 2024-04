Un juez libera a inmigrantes acusados de un "motín fronterizo" en Texas

Un magistrado de El Paso, Texas, ordenó la puesta en libertad inmigrantes acusados de realizar un "motín fronterizo" al formar una estampida para desbordar a los agentes de la Guardia Nacional en el Rio Grande, según informó El Paso Times.

El suceso se produjo el pasado 21 de marzo, cuando un grupo de inmigrantes rompieron el alambrado y se abalanzaron sobre la valla fronteriza. El episodio fue capturado en imágenes publicadas por el New York Post y luego difundidas por redes sociales:

NEW: Riot breaks out at the Southern Border as 100 migrants rush the border, knock down guards and rip through the razor wire.

The incident happened in El Paso, Texas.

According to the New York Post, a total of 600 migrants gathered at the international border where the Texas… pic.twitter.com/ooMf5uRgh8

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 21, 2024