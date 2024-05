Tras anunciar que competirá por el liderazgo del Senado, Rick Scott recuerda la venganza que le hizo McConnell por desafiarlo en 2022

Rick Scott (R-FL) anunció recientemente su ingreso a la carrera para reemplazar a Mitch McConnell (R-KY) como líder republicano del Senado. Resulta que esta no es la primera vez que el senador de Florida busca el liderazgo, dado que ya lo intentó en 2022 tras las elecciones de medio término. En esta oportunidad, apenas días después de anunciar su candidatura, recordó las represalias que sufrió en su primer desafío a McConnell.

Luego de las elecciones del 2022, en la que los republicanos se quedaron esperando un 'Ola Roja' que no terminó llegando, Scott aseguró en un almuerzo privado que intentaría competir con McConnell, argumentado que no estaba conforme con el statu quo.

La venganza de McConnell contra Scott

Aunque terminó perdiendo la votación contra su rival, quien obtuvo 37 votos contra sus 10, la cosa estuvo lejos de terminar allí. A Scott se lo mostró la puerta de salida del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte, uno de los más importantes, uno de los más importantes de la Cámara Alta. El senador Mike Lee (R-UT), un vocal crítico de McConnell, corrió la misma suerte que el exgobernador de Florida.

“Bueno, me expulsaron del comité. Me echaron del comercio. Creo que nunca he hecho un estudio real sobre esto, pero creo que probablemente he dirigido la empresa más grande que jamás haya trabajado en el Senado: 25.000 empleados. He hecho negocios toda mi vida y me echaron del comercio. Quiero decir, eso es claramente una represalia, sin condiciones ni peros al respecto”, recordó Scott en una reciente entrevista con POLITICO luego de anunciar una nueva candidatura.

Incluso reveló que se le notificó la decisión por mensaje de texto, algo que en su momento lo enfureció, pero que todavía faltaba más. McConnell les habría dicho a sus donantes que no le dieran más fondos a Scott, lo que por supuesto afectó su financiación política a futuro.

"¿Qué esperaba?". Así reaccionó otro senador en noviembre del 2022, quien habló con The Hill en condición de anonimato tras enterarse la remoción de Scott del poderoso comité.

La nueva carrera de Scott al liderazgo del Senado

"He decidido postularme para líder republicano del Senado porque creo que ahora es el momento en que necesitamos un cambio dramático. Creo que nuestros votantes quieren que utilicemos esta elección de liderazgo para tomar una decisión que cambie el status quo en Washington", escribió el republicano de Florida en una carta que hizo circular el miércoles.

"Si usted también cree que esto es cierto y quiere un líder dedicado a ese principio, sería un honor para mí tener la oportunidad de ganarme su apoyo”, sumó.

Scott resulta ser el candidato a nuevo líder que más contrasta con McConnell, dado que John Thune (R-SD) y John Cornyn (R-TX), ahora sus rivales por el puesto, tienen un estilo más similar al del republicano de Kentucky.

Thune opinó sobre la candidatura de su colega de Florida y aseguró que "todo el mundo tiene una oportunidad". Si hay más de una votación, hay que pensar en las segundas votaciones. Y, ya sabes, claramente quieres pasar la primera ronda de votación. Y entonces es una dinámica a la que simplemente tienes que adaptarte”, sumó.

En cuanto a Cornyn, enfatizó sobre la posibilidad de que Donald Trump se involucre en la carrera por el liderazgo, puesto que hay una posibilidad concreta de que el magnate tenga que convivir desde la Casa Blanca con el eventual líder republicano.

"No sé si el presidente Trump se involucrará o no. He tenido conversaciones personales y reuniones con el presidente Trump sobre este tema. Pero mi experiencia es que esta es la última carrera interna", señaló Cornyn, quien representa a Texas en la Cámara Alta desde el 2003.