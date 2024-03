¿Quién suena para sustuir a McConnell como líder del GOP en el Senado?

El anuncio por sorpresa de Mitch McConnell de que no optará a liderar al Partido Republicano en el Senado a partir por noviembre lanza la pregunta de quién recogerá el testigo del senador que más tiempo ha estado al frente del grupo conservador en la Cámara Alta. Cinco nombres han saltado como los que más oportunidades tienen de reemplazar al veterano McConnell: Los "tres John" (Thune, Barrasso y Cornyn), Rick Scott y Joni Ernst. No obstante, aún queda tiempo para que se sumen más posibilidades a esta lista.

As I said on the Senate floor, one of life’s most underappreciated talents is to know when it’s time to move on. It’s been the honor of my life to serve as Republican leader. https://t.co/SKU9OrtcDW — Leader McConnell (@LeaderMcConnell) February 28, 2024

John Thune

El látigo de la minoría republicana en el Senado es, a priori, el favorito para sustituir a McConnell. Se trata de un hombre de plena confianza del actual líder. No obstante, defiende continuar con el impeachment a Mayorkas en el Senado, y el pasado 25 de febrero anunció que apoya a Donald Trump como candidato republicano -tras haber apostado en un primer momento por Tim Scott-, algo que McConnell no ha hecho.

Aunque no ha confirmado oficialmente que vaya a presentarse aún, su comunicado tras la renuncia insinúa que dará el paso: "Mitch deja enormes zapatos que llenar, y es con humildad que espero tener una discusión con mis colegas sobre lo que depara el futuro para la Conferencia Republicana del Senado y una nueva generación de liderazgo. Hasta entonces, gracias, Mitch". A su favor corre su conocimiento de la Cámara y del Partido y su capacidad de negociación. En su contra tiene que Trump no le perdona sus comentarios sobre las elecciones de 2020 y que es percibido por los más duros como una continuación de la línea de McConnell.

Rick Scott

El senador por Florida trató de reemplazar a McConnell en 2022 de la mano de Trump, aunque fracasó. Tras conocerse el adiós del líder, y sin anunciar su candidatura, señaló que se trata de "una oportunidad para reenfocar nuestros esfuerzos en resolver los significativos desafíos que afronta nuestro país y reflejar las aspiraciones de los votantes".

John Barrasso

El presidente de la Conferencia Republicana en el Senado aúna una sólida relación con Trump con un cargo importante entre los conservadores en la Cámara Alta. Fue de los primeros senadores en apoyar públicamente al expresidente en la carrera hacia la Casa Blanca y respalda asimismo a algunos de los candidatos al Senado más conservadores como Kari Lake, Jim Banks y Bernie Moreno.

Por el momento, no obstante, Barrasso optó por ser prudente y no quiso confirmar su intención de optar al cargo, argumentando que está centrado en su reelección en noviembre. "Mi atención se centra en las elecciones presidenciales y al Senado de noviembre. Ése es mi enfoque", señaló a los medios, en unas declaraciones recogidas por Axios.

John Cornyn

Es el único de los John de la lista de candidatos que no ocupa ningún cargo institucional en el grupo conservador en estos momentos el Senado, pero que fue el número 2 de McConnell en las dos legislaturas anteriores. A pesar de que apoyó oficialmente a Trump el pasado mes, sus diferencias con el expresidente son públicas y esto puede lastrar sus posibilidades, especialmente si el expresidente regresa a la Casa Blanca.

Aunque no hizo un anuncio oficial para postularse al cargo, también indicó que sus intenciones "no son un secreto", tras ser consultado por los periodistas. "Creo que hoy se trata de Mitch McConnell, pero no he ocultado mis intenciones".

As the longest serving Senate leader in American history, Mitch McConnell has made an indelible mark on this institution and the Republican Party. For more than 17 years, he has been the steady hand at the helm, guiding us through some of the most consequential debates and… — Senator John Cornyn (@JohnCornyn) February 28, 2024

Joni Ernst

La única mujer de esta primera terna de candidatos es la actual presidente del Comité de Política Republicana de la Cámara Alta.