¿Guerra civil demócrata? El progresista Jamaal Bowman dispara contra Hillary Clinton por respaldar a su adversario pro-Israel en las primarias

Jamaal Bowman es uno de los miembros más progresistas del Congreso. El miembro de The Squad arribó a Capitol Hill en 2021 y desde entonces no ha enfrentado un desafío "por derecha" en las primarias demócratas de su distrito. Sin embargo, la cosa es muy distinta en 2024, dado que un candidato pro-Israel y bien financiado busca desbancarlo.

Se trata de George Latimer, actual ejecutivo del condado de Westchester. Si bien se distanció de Bowman por su retórica en contra del Estado judío, su agenda doméstica es bastante similar a la de su oponente.

En efecto, cuenta con el apoyo de grupos como AIPAC, Democratic Majority for Israel y Jewish Democratic Council of America.

"Se trata de resultados, no de retórica. Gran parte de la política se ha convertido en ese tipo de espectáculo: cómo te ves frente a las cámaras", expresó el candidato cuando lanzó la campaña en el 2023.

Latimer se ganó algunos respaldos de alto perfil, aunque el más resonante fue el de Hillary Clinton, quien reside en Nueva York e incluso representó al estado en el Senado entre el 2001 y 2009. "Con Trump en la papeleta, necesitamos más que nunca demócratas fuertes y con principios en el Congreso", aseguró la excandidata a presidente en su cuenta de X, alegando que Latimer "protegerá el derecho al aborto, se enfrentará a la NRA y luchará por la agenda del presidente Biden."

With Trump on the ballot, we need strong, principled Democrats in Congress more than ever.

In Congress, @LatimerforNY will protect abortion rights, stand up to the NRA, and fight for President Biden’s agenda—just like he’s always done.

Make a plan to vote by June 25th!

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 12, 2024