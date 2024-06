Texas activa la alerta ante la inminente llegada de una tormenta tropical

Texas activó la alerta ante la inminente llegada de una tormenta tropical. Denominado Alberto, el fenómeno meteorológico podría dejar entre 5 y 10 pulgadas de precipitaciones y venir acompañado de vientos de hasta 39 mph.

Un bucle de satélite de potencial ciclón tropical uno sobre el suroeste del Golfo de México esta tarde y noche. Se espera que las bandas de lluvia asociados a moverse en el centro-sur de Texas el miércoles.

A satellite loop of Potential Tropical Cyclone One over the southwest Gulf of Mexico this afternoon and evening. Associated rain bands are expected to move into south-central Texas Wednesday. pic.twitter.com/zRLO2jXoLI

El temporal, alerta el Servicio Meteorológico Nacional, activó también la advertencia ante la posible llegada de tornados al estado. Es cierto que serán fenómenos aislados pero podrían llegar a alcanzar el nivel máximo y, por eso, el organismo meteorológico pidió prudencia, especialmente entre las 9 am y las 7 pm (hora local) de este miércoles:

También hay riesgo de nivel 1 de 5 de tornados aislados durante el día del miércoles. Estos tornados tropicales tienden a ser más débiles y de menor duración en comparación con los tornados que se producen en primavera. No obstante, prepárese para refugiarse si se emite un aviso de tornado para su zona.

There is also Level 1 of 5 risk of isolated tornadoes during the day on Wednesday. These tropical tornadoes tend to be weaker and more short-lived compared to tornadoes we get in the Spring time. Nevertheless, be prepared to shelter if a tornado warning is issued for your area. pic.twitter.com/AXxdIwDQo8

